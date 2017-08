Mestskí poslanci schválili harmonogram sanácie Galandie

Mesto Galanta má do konca augusta oznámiť ministerstvu hospodárstva termín opätovného otvorenia kúpaliska.

Mesto Galanta má do konca augusta oznámiť ministerstvu hospodárstva termín opätovného otvorenia kúpaliska. Autor: Ľuboš Pilc , Pravda

Galanta ministerstvu hospodárstva oznámi, že termálne kúpalisko Galandia spustí po oprave do prevádzky najneskôr do konca roku 2019.

Časový harmonogram sanácie zatvoreného kúpaliska schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Rátali v ňom aj s polročnou rezervou pre prípad komplikácií pri verejnom obstarávaní. Kúpalisko je pre vážne problémy so statikou zatvorené od konca roku 2015.

Mestské zastupiteľstvo zároveň uložilo prednostovi mestského úradu Miroslavovi Psotovi urobiť také kroky, aby vonkajšia časť kúpaliska bola otvorená už v lete budúceho roku. Poslanci sa však nezaoberali financovaním sanácie objektu kúpaliska. Podľa viceprimátora Zsolta Takáča si Galanta môže dovoliť zobrať úver. „Neočakávam, že budú potrebné investície v miliónoch eur. Môj odhad je niekde na úrovni 800– až 900-tisíc eur, vrátane opravy strechy a výmeny toboganov,“ povedal Takáč. Galanta podľa neho hospodári dobre, so splácaním úveru by nemala problém. Primátor Peter Paška by na rekonštrukciu Galandie použil peniaze z mestských firiem, napríklad zo spoločnosti Galantaterm. Presný rozsah nevyhnutných opráv však zatiaľ nie je známy.

Mesto Galanta má do konca augusta oznámiť ministerstvu hospodárstva termín opätovného otvorenia kúpaliska. Ministerstvo poskytlo na výstavbu termálneho kúpaliska Galandia viac ako štyri milióny eur z eurofondov, samospráva sa zaviazala kúpalisko udržať v prevádzke najmenej pätnásť rokov. Ak by Galanta prevádzku neobnovila, nenávratný finančný príspevok v čiastke 4,1 milióna eur by musela vrátiť.

Termálne kúpalisko Galandia bolo v prevádzke od leta 2007, náklady na jeho výstavbu dosiahli približne osem miliónov eur. V decembri 2015 kúpalisko náhle zatvorili, pretože sa objavili vážne problémy so statikou stavby. Primátor Paška krátko po prijatí rozhodnutia o zatvorení kúpaliska informoval, že nedostatky vznikli už pri projektovaní a výstavbe objektu. Kúpalisko Galandia v Galante navštevovalo ročne asi 100-tisíc ľudí.