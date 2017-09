Legendárna Zelená žaba oslavuje osemdesiatku

Na Slovensku azda niet jediného človeka, ktorý by nepoznal legendárne kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach. Legendou je preto, že jej bazén bol čiastočne vytesaný do skaly a zároveň je považovaná za prelomovú stavbu slovenskej funkcionalistickej architektúry.

Ikonické dielo architekta Bohuslava Fuchsa otvorili v roku 1937 za účasti vtedajšieho československého prezidenta Edvarda Beneša. Znovuzrodená pamiatka teraz oslávila okrúhle osemdesiate narodeniny.

Primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty je hrdý na to, že kúpalisko po 15-ročnom chátraní konečne vstáva z popola a priťahuje stále nových turistov. Podľa marketingovej riaditeľky firmy Synot Holiday Lenky Maťašovskej navštívilo Zelenú žabu od jej opätovného otvorenia v auguste 2015 takmer 150-tisíc ľudí.

„Registrujeme niekoľko typov návštevníkov. Sú to tí, ktorí na Zelenú žabu nostalgicky spomínajú a vracajú sa sem, i tí, ktorých pritiahli nové atrakcie typu saunového sveta. Chodia sem aj rodičia s malými deťmi, ktorí sa ubytujú v penziónoch a v hoteloch a predĺžený víkend strávia na kúpalisku. Tretím typom sú mladí ľudia, ktorí prichádzajú z okolia, pretože si chcú vychutnať naše zážitkové kúpanie. Keďže ide navyše o kultúrnu pamiatku nachádzajúcu sa v lese, priťahuje tých, ktorí hľadajú niečo nové a iné,“ myslí si Škultéty.

Mnohí ľudia sem merajú cestu aj z Bratislavy, hoci len na pár hodín, pretože takéto výnimočné kúpalisko podľa nich nie je široko-ďaleko. „Ročne navštívi Zelenú žabu niekoľko desiatok tisíc kúpeľných hostí, čo pomáha celkovému rozvoju mesta i miestneho cestovného ruchu,“ vraví primátor.

Za rozsiahlou a finančne náročnou rekonštrukciou stojí známy český podnikateľ Ivo Valenta. „Nedalo sa mi viac pozerať na to, ako také známe a navštevované kúpalisko chátra. Mám veľmi blízky vzťah k Trenčianskym Tepliciam aj k celému tomuto regiónu. Často som sa sem chodieval prechádzať s rodinou, až som si jedného dňa zaumienil, že to tu takto nenechám a že sa do toho pustím,“ ozrejmil investor.

Areál prešiel úplnou rekonštrukciou, okrem plaveckého bazéna pribudol aj detský, vonkajší saunový svet, kolkáreň, VIP zóna a novú tvár dostala aj vychýrená reštaurácia s kozubom. Stavbári museli navyše na Zelenej žabe zachovať jej funkcionalistické prvky, na čo dôsledne dohliadol pamiatkový úrad. Celý priebeh opravy bol práve preto mimoriadne nákladný.

Podľa zástupcu investora Jána Svobodu teraz nie je Zelená žaba zďaleka iba kúpaliskom otvoreným počas letných mesiacov. „Po veľkej rekonštrukcii nadobudla úplne iný rozmer. Ide o areál, ktorý je otvorený celoročne. Kúpalisko si našlo svoju klientelu, ktorá sa sem vracia, veľa ľudí chodí z nostalgie, ale privítali sme aj úplne nový typ klientov,“ tvrdí.

Zelená žaba sa považuje za medzník vo funkcionalistickej tvorbe na Slovensku, pretože ako jedna z mála stavieb úspešne experimentuje s väzbou na zložité terénne podmienky. Samotný bazén je zasadený a čiastočne vytesaný do skaly a obklopuje ho les.

Kúpalisko bez problémov fungovalo takmer 70 rokov a do Trenčianskych Teplíc kvôli nemu chodili ľudia z celého širokého okolia. Chátrať začalo až v roku 2000, keď praskol bazén.