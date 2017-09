Náklady na dopravu zadarmo budú v Bratislave vyššie ako tie súčasné, tvrdí odborník

Ilustračné foto. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Reaguje tak na Frešovu kampaň, ktorou láka ľudí, že ak si na území BSK prihlásia trvalý pobyt, budú môcť mestskou i prímestskou dopravou v kraji cestovať zadarmo. „Objednávatelia nebudú musieť vykryť len výpadok tržieb, ale aj nárast výkonov,“ pripomína Fundárek.

Ako ďalej spomenul, zavedenie dopravy zadarmo má pozitíva. Môže pritiahnuť do verejnej dopravy aj ľudí, ktorí by do nej inak nesadli a keď si ju vyskúšajú, zistia, že je na inej úrovni ako pred rokmi. „Zaznieva aj argument, že ušetria na tlači lístkov, automatoch, označovačoch, revízoroch. To však platí jedine v prípade, že doprava bude zadarmo pre všetkých,“ dodal. Doprava zadarmo však podľa neho prináša aj problémy. „Ak nemá dopravca dostatočnú zálohu vozidiel a personálu na posilnenie dopravy a objednávateľ peniaze na financovanie tohto posilnenia, spoje sa preplnia. Vznikne tak skupina cestujúcich, ktorí sa rozhodnú z verejnej dopravy odísť, pretože sa odmietnu v preplnených spojoch tlačiť,“ poznamenal Fundárek s tým, že ďalším nežiaducim javom môže byť, že obyvatelia použijú mestskú hromadnú dopravu (MHD) aj na trasy, po ktorých predtým chodili peši. „V belgickom meste Hasselt, ktoré má 70-tisíc obyvateľov, narástli náklady na MHD za desať rokov po zavedení bezplatného cestovania o 250 percent. Po šestnástich rokoch toto mesto cestovanie zadarmo zrušilo,“ uviedol.

Fundárek tiež pripomína, že už v súčasnosti je aj v regióne, nielen v bratislavskej MHD, množstvo spojov, ktoré sú preťažené. „Dopravcovia budú musieť pridať spoje. A kde vezmú vlaky, autobusy, električky? A najmä kde vezmú vodičov, keď ich je už dnes nedostatok,“ pýta sa a dodáva, že cestovné v Bratislave a okolí je pomerne vysoké. „Uvítal by som preto znižovanie cien predplatných lístkov, avšak pokusy s cestovaním zadarmo radšej nie,“ ukončil Fundárek.