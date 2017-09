Najstaršia zoo na Slovensku privítala 23-milióntu návštevníčku

Tým sa stala Češka Jana Cimrová (71) z Lovosíc pri Ústí nad Labem, ktorá prišla do Bojníc po prvýkrát v živote aj so svojím manželom. Manželia dostali týždenný pobyt v Bojniciach ako darček k päťdesiatemu výročiu svadby a netušili, že keď si kúpia lístok do zoo, budú si môcť na vlastnej koži vyskúšať dotyk s hadom, či kŕmenie opičiek lemurov.

Pani Jana bola v Bojnickej zoo po prvýkrát a hneď ju ňou aj previedli pracovníci zoo. Ako 23-miliónta návštevníčka mohla nakŕmtiť opičky lemury z ruky. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Jana s manželom sa do Bojníc vybrali preto, aby pochodili okolie, užívali si v kúpeľoch a popozerali si pamiatky. Vďaka tomu zavítali aj do zoo, ktorú založili ešte v roku 1955. „Som prekvapená, v živote som ešte nič takéto nezažila, aby som niečo vyhrala. V Bojniciach sme po prvýkrát preto, aby sme si spravili s manželom výlet a tiež sme si prišli trošku narovnať chrbty v kúpeľoch,“ prezradila Jana Cimrová s tým, že Bojnice sú darčekom od detí.

K darčeku k 50. výročiu svadby dostali ďalšie

„Dostali sme to k päťdesiatim rokom spoločného života. V našom bydlisku máme veľmi dobrú ženskú základňu, ktorá sa stará o dôchodcov a pobyt v Bojniciach mali v ponuke. Navyše dcéra tu bola už dvakrát a tej sa tu páčilo. Strávime tu sedem dní a okrem zoo sme už boli aj na Bojnickom zámku. Dnes sme chceli ísť pôvodne do Prievidze, ale keďže sme videli, že je slniečko, vybrali sme sa radšej do zoo, aby sme využili pekné počasie. Ešte pôjdeme aj do termálnych kúpeľov, či do Múzea praveku,“ dodala pani Cimrová. Od zoo dostala drobné darčeky, ale aj ročný vstup zadarmo, takže sa sem plánuje ešte vrátiť. Okrem toho si mohla ako 23-miliónta návštevníčka naživo po prvýkrát chytiť hada, či nakŕmiť lemury z ruky, čo bol pre ňu nevšedný zážitok.

Podľa hovorkyne zoo Simony Kubičkovej je pre nich veľká česť, že k nim zavítal už 23-miliónty návštevník od roku 1955, keď zoo otvorili. „Spočiatku bola návštevnosť v prvých rokoch nižšia, potom sa však začala zvyšovať, až jedného roku dosiahla pol milióna ľudí a teraz sa v posledných rokoch držíme cez 300-tisíc, vlani to bolo viac ako 360-tisíc návštevníkov,“ vysvetlila Kubičková s tým, že v posledných rokoch stúpa návštevnosť aj preto, že zoo investovala peniaze do renovácie.

Legendy zoo

Najväčším lákadlom v zoo sú levy a orangutany Nanga, Jago a ich syn Kiran. „Držíme si štatút najstaršej, najnavštevovanejšej a samozrejme najkrajšej zoologickej záhrady na Slovensku,“ uviedla Kubičková. V zoo za roky existencie prežili život aj zvieratká, ktoré sa stali doslova legendami. Asi najznámejší a najnezabudnuteľnej­ší bol Šimpanz Fero.

V súčasnosti sú najväčším lákadlom v zoo levy. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

„Mnohí ľudia si ho ešte stále pamätajú. Bol to veľký šibal a nezodpovední ľudia ho dokonca naučili fajčiť. Mali sme tu aj biele medvede, na tie sa ľudia často pýtajú, pretože si ich ešte pamätajú, tie tu boli do roku 1992. Legendou bol aj los Móric,“ dodala Kubičková. Legendami sa napokon stali aj tri šimpanzy, ktorým sa podarilo ujsť z výbehu, nakoniec ich zamestnanci zoo dostali naspäť na neodolateľné lákadlo, akým bolo jedlo a teplý čaj, pretože boli hladné a uzimené. Zoo má aj rehabilitačnú stanicu a venovala sa projektu na vypúšťanie plamienky driemavej. Veľkým projektom bolo vypúšťanie rysov do lesa v Nemecku, čo sa po niekoľkoročnej príprave podarilo a slovenské rysy už majú v Nemecku aj mláďatá. Zoo navyše ako jediná na Slovensku prevádzkuje aj záchytné centrum, takže sa stará o zaistené živočíchy, ktoré boli zhabané pri nelegálnej činnosti.

Bojniocké lákadlá

Aj zoo v Bojniciach prispela k tomu, že Trenčiansky kraj navštevuje stále viac turistov, čo potvrdzuje výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Eva Frývaldská. Podľa nej je v rámci Hornej Nitry najväčším lákadlom Bojnický zámok a samozrejme zoo. "Čo sa týka návštevnosti, tak tá každoročne stúpa, či už ide o zámok, alebo o zoo, čomu sa veľmi tešíme. Za tento polrok sa v kraji zvýšila návštevnosť až o 19 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku.

Okrem týchto lákadiel je v Bojniciach aj množstvo noviniek ako areál sokoliarov, kde pripravujú každý týždeň zaujímavé predstavenia a ohňovú šou, veľmi obľúbené je aj Múzeum praveku, kde sa počas letnej sezóny robili aj nočné prehliadky s fakľami. V blízkosti Bojníc sa nachádza tiež golfové centrum v obci Koš, kde je aj golfová škola a areál sa dá prejsť na koni. V Sebedraží si zas rodiny s deťmi môžu chytiť ryby v rybníkoch," ozrejmila Frývaldská. Podľa nej v Bojniciach ide skôr o turistov, ako sú rodiny s deťmi, ktorí prídu na jednodňový výlet ako o takých, ktorí sa tu ubytujú na dlhší čas. „Dĺžka prenocovania je tak dlhšia najmä v kúpeľoch,“ uzavrela Frývaldská.