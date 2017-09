Lunter už nečaká, ide proti Kotlebovi

Rozhodol sa tak po zverejnení prieskumu agentúry Focus. V ňom získal najväčšiu podporu, takmer 31 percent, v poradí druhého kandidáta extrémistu Mariána Kotlebu predstihol o 8,5 percenta. Lunter sa teda nemieni riadiť ďalšími dvoma prieskumami, ktoré si objednala skupina piatich kandidátov na županov v Banskobystrickom kraji. Tí až na základe týchto výsledkov chcú podporiť jedného spoločného kandidáta, ktorý má najväčšiu šancu poraziť súčasného župana Kotlebu.

Otázkou je, či sa Lunter neunáhlil a zvolil správny postup. "To je čisto politické rozhodnutie a nemám ho prečo komentovať,“ reagoval Martin Slosiarik z agentúry Focus, ktorá výskum pre Luntera urobila.

Šance skupiny piatich kandidátov nie sú o nič menšie ako šance Luntera. politológ Michal Horský

Z telefonického prieskumu vyplynulo, že Luntera by volilo 30,9 percenta opýtaných. Na druhom mieste by sa umiestnil Kotleba s 22,2 percenta, tretí by bol Martin Klus s 11 percentami, štvrtý Stanislav Mičev so ziskom 10,4 percenta a piaty Martin Juhaniak dosiahol podporu 8,7 percenta. Zvyšní kandidáti by získali menej ako päť percent preferencií.

Lunter včera vyhlásil, že tieto výsledky sú preňho zaväzujúce. „Na druhej strane viem, že situácia ešte nie je uzavretá, potrebujeme deklarovať nielen cez telefóny, že prídeme voliť, ale je dôležité, aby sa ľudia volieb zúčastnili aj osobne v čo najväčšom počte,“ doplnil Lunter.

Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter (vstrede) si dal urobiť vlastný prieskum, podľa ktorého by sa županom mal stať on. Autor: Pravda, Štefan Rimaj

Piati kandidáti Stanislav Mičev (nezávislý), Martin Klus (SaS, OĽaNO, Nova, OKS, KDH), Igor Kašper (nezávislý), Pavel Greksa (nezávislý) a Viliam Baňák (Jednota – ľavicová strana Slovenska) si zaplatili prieskumy v agentúrach MEDIAN a AKO. Výsledky týchto prieskumov majú byť známe na budúci týždeň. Lunter sa odmietol k nim pridať. Opakoval však, že sa hlási k záväzku, aby do volieb išiel spoločný najsilnejší demokratický kandidát.

Mičeva a Klusa včerajšie rozhodnutie Luntera kandidovať neprekvapilo. „On takto postupuje od počiatku, je to jeho konzistentný postup. Už niekedy v júli povedal, že sa bude riadiť len prieskumom Focusu a keď bude prvý, ide ďalej bez ohľadu na výsledky iných agentúr. On si ako buldog zvolil túto cestu, tak nech sa páči,“ reagoval Mičev.

Podľa Klusa pre skupinu kandidátov je najpodstatnejšie, ako dopadnú prieskumy, ktoré si objednali v agentúrach AKO a MEDIAN. „Sú to agentúry, ktoré najlepšie trafili výsledky parlamentných volieb, preto sme si ich vybrali. Ak budú odlišné od prieskumu Focusu, je to motív navyše, aby sme za okrúhlym stolom hľadali nejaké riešenia,“ uviedol Klus.

Ani Mičev a ani Klus sa svojej kandidatúry zatiaľ nemienia vzdať. Podľa Mičeva by to bolo nelogické, kým nebudú vedieť, ako dopadli prieskumy, ktoré si objednali. Tie by mali byť známe pravdepodobne v pondelok alebo v utorok na budúci týždeň.

V prípade, že sa budú podobať zisteniam Focusu, situácia bude jednoduchšia. Podľa všetkého by sa zrejme naplnilo memorandum, ktoré Mičev inicioval ešte v máji, aby sa o kreslo župana uchádzal kandidát s najväčšími šancami uspieť proti Kotlebovi.

Otázkou však je, čo v prípade, ak sa budú preferencie namerané MEDIANOM a AKO výraznejšie odlišovať od Focusu. Ten sa telefonicky pýtal respondentov v čase od 18. septembra do utorka 26. septembra. Martin Slosiarik z Focusu predpokladá, že časovo sa mohli sčasti prekrývať pri zbere údajov so spomínanými dvomi agentúrami.

Je tiež možné, že ľudí môže ovplyvniť oznámenie, ako dopadol prieskum Focusu, a aj informácia, že Lunter bude kandidovať za každých okolností. Nemožno však očakávať, že ak by sa aj skupina demokratických kandidátov vzdala v prospech Luntera, že sa k nemu presunú všetci ich voliči. „Na sto percent určite nie. Ide aj o to, ako kandidáti svoje rozhodnutie odstúpiť odkomunikujú,“ poznamenal Slosiarik.

V hre je zároveň možnosť, že pri odlišných výsledkoch sa predsa len bude niekto z pätice kandidátov uchádzať o kreslo župana. Klus a Mičev včera zhodne povedali, že takéto riešenie je vecou dohody pri okrúhlom stole. Lunter včera odkázal, že to bude o zodpovednosti demokratických protikandidátov, ak by kandidovali spolu s ním.

Podľa politológa Michala Horského, ak sa Lunter rozhodne kandidovať bez konsenzuálneho súhlasu ďalších piatich protikandidátov, provokuje ich k tomu, aby postavili spoločného kandidáta, ale vtedy šance zvoliteľnosti Kotlebu stúpajú na 50 percent. „Šance skupiny piatich kandidátov nie sú o nič menšie ako šance Luntera,“ dodal politológ.

Lunter kandiduje ako nezávislý. Ešte v auguste mu podporu vyjadril Smer, podporu má aj od Mostu-Híd. O stoličku župana sa v Banskobystrickom kraji celkovo uchádza 16 ľudí. Župné voľby sa uskutočnia v sobotu 4. novembra 2017.

Pelegrini: Rozhodnutie podporiť Luntera bolo absolútne správne

Podpredseda vlády SR a podpredseda strany Smer Peter Pellegrini vyhlásil, že vo štvrtok „zverejnený prieskum agentúry Focus jasne ukázal, že rozhodnutie strany Smer podporiť Jána Luntera za kandidáta na banskobystrického župana bolo absolútne správne.“

„Výsledok, ktorý v prieskume dosiahol, jasne ukazuje, že ako jediný má reálnu šancu poraziť Mariana Kotlebu v súboji o post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.“ dodal podpredseda vlády.

Pelegrini zároveň vyzval všetkých ostatných kandidátov, ktorí deklarovali, že podporia Luntera, aby čo najskôr prijali toto rozhodnutie a informovali nielen svojich voličov, ale celé Slovensko, že odstupujú od kandidatúry a v plnej miere podporujú najsilnejšieho kandidáta – Jána Luntera.

„Jasne tak dokážu, že im nejde o osobný alebo stranícky prospech, ale o vec – aby sme spoločne porazili fašizmus a extrémizmus,“ uzavrel podpredseda vládnucej strany.

Pôvodnú agentúrnu správu sme nahradili autorským článkom z denníka Pravda.