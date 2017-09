Poslanci žiadajú Nesrovnala, aby nesúhlasil s udelením štatútu významnej investície pre J&T a HB Reavis

V rámci projektu Spojená Bratislava chce spoločnosť J&T Real Estate na vlastné náklady, čo je 60 miliónov eur, vybudovať električkové trate v celkovej dĺžke 4,2 kilometra. Okrem električky sú súčasťou projektu aj polyfunkčný komplex nákupného centra na staromestskom brehu Dunaja na Pribinovej ulici i vybudovanie štvrte Nové Lido na petržalskej strane Dunaja. Súčasťou projektu majú byť aj byty a kancelárske priestory, rozvoj mestských nábreží so zeleňou i plochami pre šport. Spoločnosť tvrdí, že všetky projekty dosahujú parametre významnej investície, projekt však chcú presadiť aj vtedy, keď ho nezískajú. Ak by však štatút získali, urýchlilo by to napríklad stavbu električkovej trate

Spoločnosť HB Reavis žiada štát o vydanie osvedčenia o významnej investícii pre projekty v Bratislave. Medzi investície patria projekty v zóne Nivy i v Petržalke, nová autobusová stanica i plánovaná lanovka cez Dunaj. Celková investícia je približne jedna miliarda eur. Výhodou štatútu môže byť rýchlejšia administratíva pri budovaní týchto projektov. Spoločnosť vo svojom stanovisku uvádza, že v prípade, že nebude žiadosť o významnú investíciu schválená, Bratislava, ale najmä Petržalka, príde o rozsiahle rozvojové projekty, investície, nové pracovné pozície a posilnenú infraštruktúru. „Zo strany HB Reavis ide o súkromnú investíciu vo výške viac ako 60 miliónov eur do verejnej infraštruktúry,“ pripomína HB Reavis.

Primátor Nesrovnal v lete na zastupiteľstve povedal, že posudzovanie významných investícií samosprávami nie je zákonom upravené. Rozhoduje o tom vláda a je na nej, koho stanovisko si vyžiada. Ako ďalej spomenul, posudzovanie žiadostí nie je v kompetencii žiadnych zastupiteľstiev. Podľa zákona majú na to právo starosta i primátor.