Parkovací chaos v Bratislave pokračuje, poslanci opäť neschválili dodatok

Bratislavskí mestskí poslanci totiž opäť neschválili dodatok k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý súvisí s parkovacou politikou. Primátorovi Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi sa tento dnešný krok poslancov nepáči a je aj naďalej sklamaný.

Podľa neho je Bratislava záchytným parkoviskom pre celé Slovensko. „Je to podrazenie nôh Bratislavčanom a pokračovanie v chaose,“ uviedol pred novinármi. Ako pripomenul, dodatok chce poslancom predložiť opäť. Dodatkom sa dnes poslanci zaoberali už štvrtýkrát, v apríli, máji a ani júni sa na jeho znení nedohodli.

Budaj: Občania by platili daň, za ktorú nič nedostanú

Z parkovacej politiky v meste sa stala kauza. Primátor tiež pripomenul, že 26 zo 45 mestských poslancov kandiduje do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a zaujíma ho, ako svoje štvrtkové hlasovanie vysvetlia svojim voličom. Poslanec Ján Budaj v diskusii primátorovi povedal, že pravidlá parkovania nemení a do zastupiteľstva predkladá znovu to isté. Občania by podľa neho platili daň, za ktorú nič nedostanú.

Ako spomenul, parkovacia politika je o tom, že občan dostáva za svoje peniaze službu, čo v tomto prípade neplatí. Budaj tiež poznamenal, že Nesrovnal nemá na spustenie parkovacej politiky pripravenú ani mestskú hromadnú dopravu ani mestskú políciu. Nové pravidlá parkovania by podľa neho ešte viac skomplikovali parkovanie a ľudia by nemali kde svoje autá odstaviť.

Ide aj o cesty I. až IV. triedy

Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje pravidlá parkovania v meste, platí od 1. marca, aby však mohli bratislavské mestské časti parkovaciu politiku praktizovať, musí byť schválený dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Dodatok upravuje kompetencie hlavného mesta a mestských častí v užívaní ciest I. až IV. triedy. „Zároveň splnomocňuje mestské časti schváliť VZN v miestnom zastupiteľstve, ktoré bude obsahovať najmä úpravu výšky úhrady za dočasné parkovanie, spôsob platenia úhrady a preukázania jej zaplatenia,“ uviedol Marek Papajčík z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.