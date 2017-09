Nezabudnite, od nedele sa bratislavská autobusová stanica sťahuje

Cestujúci sa nemusia obávať, že by nové nástupištia nenašli. Navedú ich smerové tabule a na stránke prepravcu je k dispozícii aj mapa. K náhradnej stanici sa ľudia dostanú akýmkoľvek dopravným prostriedkom alebo pešo. Šoféri môžu využiť príjazd z Chalupkovej ulice. Pred budovou sú k dispozícii miesta na krátkodobé státie.

Náhradná autobusová stanica Nivy na Bottovej ulici. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Cestujúca verejnosť nájde na stanici všetko potrebné. Čakáreň, informácie o spojoch, priestor na odloženie batožiny, bezplatné toalety s prebaľovacím pultom, cyklostojany, miesta na dobíjanie mobilov či verejnú wi-fi sieť. K dispozícii bude aj niekoľko stánkov s občerstvením, potraviny, reštaurácia a kaviareň. V náhradných priestoroch však nenájdete poštu. Umiestnenie zastávok mestskej hromadnej dopravy sa zatiaľ nemení.

Plnohodnotná autobusová Stanica Nivy by mala vzniknúť do troch rokov na mieste tej súčasnej. S výstavbou chce spoločnosť HB Reavis začať 2. októbra. Vzniknúť by mal moderný komplex, ktorý bude kombináciou terminálu, nákupného centra, tržnice a výškovej administratívnej budovy. Nové priestory budú mať tri nadzemné a dve podzemné podlažia. Nástupištia aj s čakárňou a službami sú plánované na prvom podzemnom podlaží. Na streche by mala vzniknúť záhrada s 550-metrovou bežeckou dráhou a ďalším vybavením pre oddych a šport. Projekt počíta s vytvorením 2 150 parkovacích miest. Developer sľubuje aj nové cesty, cyklotrasy a zeleň. Prestavba si vyžiada aj značné dopravné obmedzenia, najmä na ulici Mlynské Nivy. Zatiaľ nie je známe, či pôjde o obmedzenie dopravy alebo jej úplné vylúčenie.

Developer prišiel aj s návrhom na vybudovanie záchytných parkovísk na oboch brehoch Dunaja či s návrhom na doplnok k nosnej doprave v Bratislave v podobe nadzemnej elektrickej dráhy. Tento nápad verejnosť v Bratislave prijala kontroverzne.

Investor žiada pre svoje projekty v hodnote približne miliardy eur štatút významnej investície. Zatiaľ sa o ňom nerozhodlo.