Premyslenú zlodejinu zmarili trenčianski policajti

Perfektne vymyslený plán však napokon stroskotal a tri ženy skončili v rukách policajtov. To, čo u nich našli, však šokovalo aj skúsených mužov zákona. Takým množstvom šiat by mohli zásobiť celý jeden butik.

Tri ženy chytili policajti pri najväčšom obchodnom centre v Trenčíne. Do troch rôznych obchodov chodili ako na hodiny klavíra. Keď sa predavačky nepozerali, pchali do tašiek vybrané kúsky oblečenia. Nepohrdli koženými bundami, zimným tovarom, ale ani tričkami, blúzkami, či podprsenkami. Prišli niekoľkokrát a do tašiek napchali spolu až 95 kusov oblečenia v hodnote okolo 2 500 eur.

Pôsobili nenápadne, ale napriek tomu vzbudili pozornosť, nie však u predavačiek. „Kolegyne si ich vôbec nevšimli, podľa mňa to mali perfektne nacvičené a nerobili to po prvý raz. Možno sa vrátili do obchodu aj viackrát, neviem si predstaviť, ako by mohli také množstvo tovaru odniesť naraz. Ale nikomu neprišli podozrivé,“ povedala predavačka z jedného z vykradnutých obchodov.

Kým ženy kradli, pri aute na parkovisku ich čakal komplic. „Renátu (38), Danyi (55) a Attiláne (38) poverený príslušník Obvodného oddelenia policajného zboru z Trenčína obvinil z prečinu krádeže,“ povedala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová. Podľa nej tri obvinené ženy v utorok večer počas dvoch hodín v obchodnom centre v časti Belá v Trenčíne ukradli z troch predajní rôzne kusy oblečenia. „Tovar si schovali do vopred pripravenej tašky vnútri vystlanej alobalom a nepozorovane prešli cez pokladničnú zónu. Tovar si postupne zaniesli do auta, ktoré mali zaparkované na parkovisku pred obchodným centrom,“ upresnila Antalová.

Maďarky by zrejme doteraz obiehali trenčianske predajne, keby sa im nepozreli na zúbok policajti. Tí si už dlhšie všímali, že sa po slovenských obchodoch pohybujú zlodeji a sami operatívci vo svojom voľnom čase nazreli do obchodov, kde ženy objavili.

„Trenčianski policajti podozrivé osoby skontrolovali a v kufri auta našli veci, ktorých nadobudnutie nevedeli preukázať. Pod ťarchou dôkazov proti nim sa ku krádežiam ženy nakoniec priznali. Za tento skutok zákon ukladá trest odňatia slobody na až na dva roky,“ uzavrela Antalová.

Tri ženy skončili najprv v rukách policajtov a potom aj na súde, kde sa rozhodovalo o tom, či ich vezmú do väzby. Napokon odchádzali domov bez pút na rukách. Dôvodom je, že spis odstúpia do Maďarska, kde ich za činy, ktoré napáchali na Slovensku, budú trestne stíhať tamojšie orgány.