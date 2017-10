Bratislavská náhradná autobusová stanica funguje naplno

Náhradná autobusová stanica na Bottovej ulici zažila prvý deň ostrej prevádzky. Prvý autobus síce odchádzal už v nedeľu o 04.00 ráno na letisko Schwechat a ďalej do Viedne. Skutočný nápor však stanica zažila až v pondelok, keď za prácou či do školy počas pracovných dní dochádzajú do hlavného mesta stovky ľudí a cez stanicu prejde priemerne 1 531 spojov.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Náhradná autobusová stanica Nivy na Bottovej ulici.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Napriek veľkej informačnej a mediálnej kampani sa aj v pondelok našli ľudia, ktorí o tom, že sa bratislavská autobusová stanica presťahovala cez ulicu, nevedeli. „Niekto sa nájde každých päť minút,“ hovorí Adrián, ktorý pred starou budovou trpezlivo stojí a vysvetľuje, ako sa dostať k náhradnej stanici. Tá je od pôvodnej vzdialená necelých päť minút chôdze. Cestujúcich navedú plagáty aj šípky na zemi. Hromžia? „Iba tí, ktorí dobehávali na autobus na poslednú chvíľu,“ konštatuje Adrián.

Za krátky čas, ktorý strávime pred zatvorenou stanicou, sa prekvapivo viac ľudí dobýja na poštu. Tá je zatvorená už od 22. septembra a v priestoroch náhradnej stanice ju nenájdete. Pošta a investor stanice Nivy sa nedohodli na ďalšom prenájme priestorov.

Autobusová stanica v Bratislave sa presťahovala do dočasných priestorov. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Križujeme ulicu Mlynské nivy a vľavo už vidíme prístrešky nad nástupišťami. Trvalo to chvíľu. Stratiť sa je nemožné. Na pôvodnom mieste zostali aj zastávky mestskej hromadnej dopravy. Šoféri to majú zložitejšie. Využiť môžu jediný príjazd z Chalupkovej ulice. Vlastné parkovisko stanica nemá, zvažuje vybudovanie miest na krátkodobé státie.

Na náhradnej stanici vládne v pondelok pred poludním ruch. Asi desať ľudí v reflexných vestách usmerňuje šoférov autobusov, najmä iných dopravcov, aj cestujúcich, ktorí križujú stanicu. „Aj touto cestou chceme poprosiť ľudí, aby v záujme vlastnej bezpečnosti, využívali vyznačené trasy a priechody pre chodcov,“ upozorňuje hovorkyňa dopravcu Slovak Lines Eva Vozárová. Informátori by mali byť na stanici do stredy, ak to bude potrebné, aj dlhšie.

Odchody autobusov sa nezmenili. Zmenili sa čísla nástupíšť. Cestujúci ich nájdu na webovej stránke dopravcu. Elektronické tabule vo vestibule ukazujú odchody spojov na najbližšie dve hodiny. Konkrétnu informáciu si môžete vyhľadať na dotykových obrazovkách. Staršia pani vyzerá zmätene. Vraví, že jej chýba stará dobrá tabuľa so všetkými odchodmi a príchodmi. Dopravca umiestnenie statickej tabule nezvažuje. Kto si nevie poradiť s počítačom, môže sa informovať telefonicky alebo osobne v jednej zo šiestich pokladní.

Malá čakáreň je takmer plná. Cestujúci sa miešajú so zákazníkmi internetového obchodu s elektronikou, s ktorým dočasná stanica budovu zdieľa. „Parádna. Oveľa lepšia ako tá stará,“ prikyvuje skupinka stredoškolákov, ktorí do hlavného mesta cestujú z okolia. Na rovnakú otázku: Ako sa vám páči táto stanica? však anglicky hovoriaca dvojica nevie, ako odpovedať. „Je OK,“ konštatuje mladá žena. Keď jej vysvetlíme, že je vlastne nová, aj keď iba náhradná, a že je to v meste témou týchto dní, zopakuje, že je OK, normálna, nič extra.

Náhradná autobusová stanica na Bottovej ulici. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Samozrejmosťou je priestor na odloženie batožiny, bezplatné toalety s prebaľovacím pultom, miesta na dobíjanie mobilov či verejná wi-fi sieť. Vo vestibule nechýba kaviareň či malé potraviny.

„Prišli sme sa pozrieť len tak, nikam necestujeme, ale veľmi sa nám to páči. Veď to sa nedá ani porovnávať,“ hovorí 70-ročná Anna z neďalekého Jakubovho námestia. Jej manžel jedným dychom dodáva, že treba ustriehnuť najmä fajčiarov, aby neboli všade špaky.

Náhradná autobusová stanica Nivy na Bottovej ulici. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Náhradná autobusová stanica bude verejnosti slúžiť asi tri roky. Potom ho nahradí komplex s názvom Stanica Nivy, ktorý bude kombináciou terminálu, nákupného centra, tržnice a výškovej administratívnej budovy. Nové priestory budú mať tri nadzemné a dve podzemné podlažia. Nástupištia aj s čakárňou a službami sú plánované na prvom podzemnom podlaží. Na streche by mala vzniknúť záhrada s 550-metrovou bežeckou dráhou a ďalším vybavením pre oddych a šport. Projekt počíta s vytvorením 2 150 parkova­cích miest.

Developer sľubuje aj nové cesty, cyklotrasy a zeleň. Prestavba si vyžiada aj značné dopravné obmedzenia, najmä na ulici Mlynské nivy. Zatiaľ nie je známe, či pôjde o čiastočné obmedzenie dopravy alebo jej úplné vylúčenie. Developer prišiel aj s návrhom na vybudovanie záchytných parkovísk na oboch brehoch Dunaja či s návrhom na doplnok k nosnej doprave v Bratislave v podobe nadzemnej elektrickej dráhy. Tento nápad verejnosť v Bratislave prijala kontroverzne. Investor žiada pre svoje projekty v hodnote približne miliardy eur štatút významnej investície. Zatiaľ sa o ňom nerozhodlo.