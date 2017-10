Verejne prerokujú podnety k občianskemu rozpočtu Bratislavy

Hlavné mesto vyčlení časť mestského rozpočtu pre občiansky rozpočet aj v budúcom roku. Mesto svojim obyvateľom umožňuje spolurozhodovať o využití časti finančných prostriedkov v kategóriách doprava a komunikácie, životné prostredie, kultúra, šport a sociálne veci. Bratislavčania mali možnosť predložiť svoje podnety do 31. augusta tohto roka.

Podľa Šafárikovej v burze nápadov pre občiansky rozpočet 2018 vyzbierali 42 návrhov, najviac z oblasti dopravy a životného prostredia. Návrhy posudzovali zástupcovia a odborní pracovníci hlavného mesta, ktorí sa vyjadrili k možnosti ich uskutočnenia. Ohľad berú na rozpočet a kompetencie samosprávy na úrovni hlavného mesta, mestských častí a mestských organizácií.

Cieľom verejného prerokovania bude diskusia občanov so zástupcami odborných sekcií hlavného mesta o návrhoch, ktoré predložia verejnosti na hlasovanie. Občania sa budú môcť zapojiť do hlasovania o víťazných projektoch počas tohtoročného novembra. Projekty, ktoré získajú najviac hlasov, zapracujú do návrhu rozpočtu hlavného mesta na budúci rok.

Hlavné mesto ponúka občanom možnosť zúčastniť sa na rozhodovaní o rozpočte mesta formou občianskeho rozpočtu od roku 2011. Cieľom rozpočtu je naplnenie potrieb obyvateľov i modernizácia správy vecí verejných. Magistrát pripomína, že zapojeným občanom a subjektom umožňuje občiansky rozpočet kontrolovať verejné výdavky.