Nehodu neprežilo mesačné bábätko

Výsledkom dopravnej nehody, ktorá sa stala včera v noci, sú traja mŕtvi vrátane mesačného bábätka. Auto, v ktorom sa viezli, čelne narazilo do kamióna, po tom, čo jeho vodič prešiel do protismeru. Dopravný analytik upozorňuje, že tragických zrážok v protismere za posledné tri roky značne pribudlo.

Havária sa stala na hlavnom severnom ťahu medzi západom a východom krajiny, len pár kilometrov pred Ružomberkom, pri Černovej. Cesta bola viac ako štyri hodiny uzavretá.

„Tridsaťročný vodič z okresu Prešov viedol osobné motorové vozidlo Volkswagen Passat v smere od Martina na Ružomberok. Z dosiaľ presne nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismeru, kde sa zrazil s nákladným motorovým vozidlom Scania, ktoré viedol 59-ročný vodič z Košíc,“ informoval Radko Moravčík, hovorca krajskej polície v Žiline.

Kamión, ktorý bol naložený plechmi, skončil mimo cesty, jeho vodič strhol volant doľava, no zrážke už nezabránil. V osobnom aute okrem vodiča zomreli aj 31-ročná žena a dieťa, ktoré sa narodilo len pred mesiacom. K policajnému vyšetrovaniu príčiny bol prizvaný znalec.

Únava v neskorú nočnú hodinu, mikrospánok, chvíľková nepozornosť? Čo mohlo byť príčinou, sa zatiaľ len špekuluje. Policajné stanovisko je, že vodič z nezistených príčin prešiel do protismeru.

Podobných nehôd pribúda

„Práve táto príčina dopravných nehôd, keď vodič prejde do protismeru z nezistených príčin, v ostatných rokoch strašne pribúda. A to je jedno, či cez deň, alebo v noci,“ upozornil dopravný analytik Ján Bazovský.

Zväčša sú to čelné zrážky, ktoré sa končia tragicky. Veľakrát pri nich zohráva úlohu nepozornosť vodičov či neprispôsobená rýchlosť. Napríklad pred dvomi týždňami v Nitre sa vodič Cintroënu Berlingo plne nevenoval vedeniu vozidla, prešiel do protismeru, kde narazil do protiidúceho motorového vozidla. Zraneniam na mieste podľahol. Ďalší dvaja ľudia zomreli pri nehode v obci Breziny (okres Zvolen). Sedeli v aute, do ktorého nabúralo vozidlo, ktoré pri prejazde zákrutou prešlo do opačného smeru.

Bazovský: Chýba prevencia

Až sedem ľudí sa v nedeľu zranilo pri nehode na ďalšom dôležitom cestnom ťahu cez Kysuce. Dve autá šoférovali poľskí šoféri. „Dvadsaťosemročný vodič viedol nákladné motorové vozidlo Mercedes-Benz Sprinter v smere od Čadce na Žilinu. Následne sa z dosiaľ presne nezistených príčin zrazil s protiidúcim motorovým vozidlom Renault Master, ktoré viedol 32-ročný vodič,“ uviedol Moravčík.

Bazovský konštatuje, že chýba prevencia. „Tie dlhodobé procesy u nás boli zanedbané. Iným spôsobom ako prevenciou sa nepozornosť odstrániť nedá. Mnohí si neuvedomujú, že keď sadajú do vozidla, tak v prvom rade by sa mali venovať vedeniu vozidla. Lebo to je de facto samo osebe zamestnanie,“ pripomenul Bazovský.

Polícia vyzýva vodičov, aby jazdili opatrne a plne sa venovali šoférovaniu, sledovali situáciu v premávke, dodržiavali dopravné predpisy a rýchlosť jazdy prispôsobili svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky.

Dopravné štatistiky majú nepriaznivé čísla. Za 38 týždňov tohto roka sa na Slovensku stalo o 199 nehôd viac ako vlani, už 9933. Pribudli aj obete, na cestách zahynulo 181 ľudí, čo je o 14 mŕtvych viac ako rok predtým.