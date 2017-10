Popod hrad Strečno sa jazdí už bez obmedzení

Sanácia hradného brala finišuje, robia sa dokončovacie práce. Z cesty boli cez víkend odstránené betónové bariéry, ktoré oddeľovali stavenisko od vozovky.

Práce v Strečne trvali 11 mesiacov, začínali vlani v novembri. No v decembri boli pre silné mrazy a nevhodné počasie na takmer dva mesiace prerušené. Frekventovanú cestu bolo potrebné kvôli bezpečiu vodičov uzatvárať počas 13 víkendov. V lete bola pre mimoriadnu situáciu, keď sa z časti masívu, ktorá nebola súčasťou sanácie, uvoľnil približne 100-tonový skalný blok, uzavretá dva týždne.

Cez víkend začali v Strečne rozoberať zábrany, ktoré oddeľovali cestu od staveniska. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Od mája sa robilo na stabilizácii previsov a prejazd asi 40-metrovým úsekom pod hradom bol odvtedy možný len v zúžených pruhoch a 30-kilometrovou rýchlosťou.

„Pôvodne sme mali realizovať túto sanáciu za čiastočnej uzávierky, mali tu byť semafory a iba jeden pruh. Bolo by to však veľmi komplikované pre dopravu, tak sme sa rozhodli, že to urobíme na zúžené pruhy. Tým pádom sme si obmedzili my pracovný priestor a museli sme robiť za trošku iných podmienok ako sme pôvodne plánovali,“ uviedol Branislav Prelovský, manažér firmy SG Geotechnika, ktorá robila sanáciu.

Horolezci najskôr v hornej časti, hneď pod hradom sanovali kritické skalné bloky, potom od mája robili stabilizačné práce v spodnej časti. Práce, ktoré sa urobili sa týkali len najkritickejších častí hradného brala. Tam by mal byť teraz už prejazd bezpečnejší.

Postupne by mali spod hradného brala zmiznúť aj značky obmedzujúce rýchlosť na 30km/h. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Zvyšná časť, približne polovica skalného masívu, ostáva riziková. „Strečno si vyžaduje intenzívnejší prístup. Budeme vyvolávať rokovanie, aby sa aj ostatné časti, ktoré neboli súčasťou tejto sanácie urobili,“ dodal Prelovský. Medzi opatreniami by mala byť aj ochranná galéria nad cestou, ktorú však už raz ministerstvo dopravy ako finančne nákladnú zamietlo.

Práce a obmedzenia z cesty Strečnianskym priesmykom úplne nezmizli, pri Dubnej skale ešte do konca októbra budú diaľničiari predlžovať pripájací pruh z diaľnice.