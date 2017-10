V uliciach Bratislavy pribudne 18 elektrobusov, dodá ich SOR Libchavy

Dopravný podnik Bratislava (DPB) obstará 16 elektrobusov s dĺžkou nad 12 metrov a dva mini elektrobusy s dĺžkou 9 metrov. Všetky budú nízkopodlažné, klimatizované, vybavené modernými technológiami vrátane Wi-Fi. Elektrobusy by mal dopravný podnik obstarať do konca roka. Do premávky ich plánujú zaradiť postupne od prelomu rokov, najneskôr však do júna 2018.

„Elektrobusy nahradia autobusy s naftovým spaľovaním, čím dosiahneme zníženie emisií pri prevádzke autobusových liniek v environmentálne zaťažených mestských častiach a rovnako aj v relaxačných zónach,“ povedal generálny riaditeľ DPB Milan Urban.

Podľa informácii agentúry ČTK v tendri na obstarávanie elektrobusov a nabíjačiek za 10,4 milióna eur bez DPH uspela česká spoločnosť SOR Libchavy. Vyplýva to z údajov vo vestníku verejného obstarávania. Urban tieto informácie odmietol komentovať s odôvodnením, že zmluva zatiaľ podpísaná nebola.

Podľa vyhodnotenia zákazky už DPB prijal ponuku spoločnosti SOR Libchavy, ktorá v tendri porazila konzorcium zložené z plzenskej Škoda Electric a poľskej firmy Solaris, informuje ČTK. Hlavným kritériom v súťaži bola ponúkaná cena.

V teréne do júna 2018

Nové mini elektrobusy plánuje dopravný podnik nasadiť na linkách č. 27 a 151, ostatné budú nasadzované napríklad na linkách č. 43, 52, 53, 65, 66, 80 a 94. K tomu, aby elektrobusy začali jazdiť v uliciach Bratislavy, je potrebné vybudovať elektronabíjaciu infraštruktúru.

Elektronabíjacie stanice budú primárne vo vozovni Krasňany, ale aj vo vozovni Jurajov Dvor. Súčasťou projektu je aj vybudovanie dvoch nabíjacích miest na trase elektrobusov.

„Elektrobusy sú ďalším krokom k ekologickejšej a zelenšej Bratislave. Zároveň zvýšia atraktivitu a komfort verejnej dopravy na úkor individuálnej dopravy,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Peniaze aj pre Košice a Žilinu

Celkovo je pre Slovensko vyčlenených na nákup ekologickejších vozidiel 21,2 milióna eur, ktoré si rozdelia okrem Bratislavy aj Žilina a Košice. „Okrem 18 elektrobusov v Bratislave pribudne 9 nízkoemisných dieslových a 9 elektrických vozidiel v Košiciach a ďalších 22 vozidiel v Žiline, z toho 16 na hybridný pohon, dva na elektrický a 14 nízkoemisných dieslových," uviedol Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.