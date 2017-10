Vodca leopoldovskej vzbury Polgári chce slobodu, bachari však pred ním varujú

Oboch priviedli na Okresný súd do Trenčína priamo z väznice. Polgári ani Uriga to však nebudú mať také jednoduché. Polgárimu rozhodne priťažia výpovede väzenských dozorcov, ktorí ho opísali ako agresívneho, impulzívneho a emotívneho človeka, ktorý nevie udržať svoje emócie na uzde.

Polgáriho priviedli na súd v putách. Žiada podmienečne prepustiť z výkonu trestu aj napriek tomu, že je odsúdený na doživotný trest. Pred súdom proti nemu vypovedalo päť svedkov z radov bacharov. To, v akom svetle ho vykreslili, mu rozhodne nepomôže. Polgári je za mrežami už 25 rokov.

Za celý čas dostal až 38 disciplinárnych trestov. Pri výpovedi riaditeľa väznice sa správal T. Polgári síce slušne, ale neodpustil si neveriacky krútiť hlavou. „Rád na seba poukazuje, máva teatrálne predstavenia, vulgárne sa vyjadruje voči personálu väznice. Má nátlakové správanie. Pri deväťdesiatich percentách komunikácie reaguje hlučne až teatrálne,“ odznelo na súde. To sa však odsúdenému rozhodne nepáčilo.

„Vulgárne som reagoval preto, že mi dozorca nechcel otvoriť okná, keď bolo teplo a zobrali mi veci. Tieto ich výpovede sú tendenčné,“ povedal T. Polgári, bacharov dokonca označil za rasistov, ktorí mu mali vyhadzovať na oči jeho Rómsky pôvod.

„Je impulzívny, emotívny, pri horších dňoch, ak ho niečo rozčúlilo, nadával. Vtedy sme ho nechali vychladnúť a až potom sa s ním dalo porozprávať,“ povedal ďalší z dozorcov. Tí označili za Polgáriho klady to, že ak chcel, vedel usilovne pracovať. „Keď sa zaťal, pracoval od rána do večera, ale ak ho niečo vytočilo, nedalo sa s ním,“ uviedol jeden z dozorcov. Podľa bacharov Polgáriho mimoriadne bavilo aj moderovanie, boli až prekvapení, ako mu to šlo.

Tibor Polgári sa zapísal do dejín slovenskej kriminalistiky ako organizátor mimoriadne krvavej Leopoldovskej vzbury. Masakra piatich dozorcov sa odohrala v roku 1991 a predchádzali jej výrazné väzenské nepokoje. Samotný Polgári bol pritom vo väzení už od marca 1984. Ešte pred masakrou v Leopoldove bol odsúdený za lúpež a vydieranie na deväťročný trest. Po masakre ho odsúdili na doživotie.

V novembri 1991 sa skupina väzňov na čele s Polgárim dohodla na úteku z Leopoldovskej väznice. Spolu s ním sa zúčastnili masakry Ondrej Harvan, ktorý bol predtým odsúdený za vraždu na 23 rokov, Dalibor Bajger, odsúdený predtým na 11 rokov, Vladimír Duda, odsúdený predtým za krádeže na osem rokov, Miloš Uriga, odsúdený predtým za lúpež na sedem rokov, Bartolomej Botoš, odsúdený predtým na desať rokov za násilnú trestnú činnosť a Václav Fedák, odsúdený predtým na štyri roky. Väzni útek plánovali mesiac dopredu a ich prvou obeťou sa stal väzenský dozorca František Svoboda.

Všetko začal Polgári, ktorý nič netušiaceho Svobodu poprosil, aby mu otvoril mrežu, údajne chcel do schránky vložiť list. Kým Polgári Svobodu napadol, Uriga ho niekoľkokrát bodol nožom. Na následky vážnych zranení Svoboda na mieste zomrel. Väzni sa vzápätí presunuli do kancelárie, kde spútali sa zbili štyroch dozorcov.

Obliekli si ich uniformy. Takto sa dostali až k bránam väznice. Tu masakra pokračovala vraždou ďalších štyroch väzenských dozorcov, dvoch ťažko zranili a ďalšieho si so sebou vzali ako rukojemníka. Spolu s ním sa ešte vrátili do väznice pre posledného komplica a zastrelili pritom aj väzňa, ktorý sa im postavil do cesty. Strelcom bol samotný Polgári.

Na úteku kradli autá a chceli sa dostať do Poľska a odtiaľ do Austrálie. Dvadsať hodín trvalo, kým ich všetkých pochytali. Doživotné tresty dostali Tibor Polgári, Miloš Uriga a Ondrej Harvan. Vladimíra Dudu odsúdili na 13 rokov, Dalibora Bajgera a Václava Fedáka na 15 rokov a Bartolomeja Botoša na 18 rokov.

Harvan už nežije, v cele sa obesil krátko po vynesení rozsudku. Fedák sa dostal na slobodu v roku 2009, Duda o rok neskôr. Teraz žiada o podmienečné prepustenie sám vodca vzbury Polgári a jeho komplic Uriga. Pojednávanie odročili, pretože ešte treba počkať na znalecké posudky, na 10. januára 2018 o deviatej hodine.