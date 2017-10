Účtovníčka sa k okrádaniu školy v Kysuckom Novom Meste priznala

Mala sa starať o školskú kasu, o platenie faktúr, o ekonomickú agendu školy. No popritom si ekonómka prisvojovala zverené peniaze. Pravidelne a veľmi premyslene presúvala zdroje školy na svoj či dcérin účet.

Základnú školu v Kysuckom Novom Meste za sedem rokov pripravila o vyše 240-tisíc eur. Žilinský okresný súd bývalú ekonómku posielal do väzenia na 6 rokov aj 8 mesiacov. Obžalovaná síce vinu priznala, no proti trestu sa odvolala.

Na podvody koncom roku 2015 prišiel vtedajší riaditeľ školy spolu s bankou. V tom roku chýbalo na účte školy skoro 50-tisíc eur, ktoré účtovníčka počas roku postupne cez internetbanking presunula na súkromné účty svojej rodiny. Riaditeľ školy o finančných machináciách ekonómky netušil, neodhalili ich ani priebežné kontroly. „Robila to veľmi rafinovane a neľudsky,“ povedal pred dvomi rokmi Pavol Zátek, ktorý bol v tom čase riaditeľom školy.

Podozrivé a neoprávnené prevody peňazí zo školského účtu ohlásili polícii, ktorá prípad začala vyšetrovať. Napokon sa zistilo, že machinácií bolo oveľa viac, od roku 2008 pripravila účtovníčka svojho zamestnávateľa až o vyše 240-tisíc eur. Suma 50-tisíc v roku 2015 bola najvyššia, predtým to boli sumy od 9– po 20-tisíc eur ročne. Škola ekónomku prepustila. Polícia ju obvinila z obzvlášť závažného zločinu sprenevery. Aj riaditeľ doplatil na to, že podriadenej dôveroval a z postu šéfa bol odvolaný.

Včera sa na Okresnom súde v Žiline začalo pojednávanie s obžalovanou 61-ročnou ženou. A hneď aj skončilo, pretože prehlásila, že je vinná. S médiami sa najprv odmietala rozprávať, tvár si zakrývala dáždnikom. „Majte ma radi,“ povedala, keď prechádzala okolo novinárov.

Obžalovaná Stanislava P. z Kysuckého Nového Mesta skutok pred súdom oľutovala. Keďže dovtedy nebola súdne trestaná a aj vzhľadom na jej vek a zdravotný stav žiadal obhajca mimoriadne zníženie trestu. „Tam je sadzba 10 až 15 rokov, tak si myslím, že dať dosiaľ netrestanému dôchodcovi trest 10 až 15 rokov je trošku silná káva,“ uviedol obhajca Jiří Martaus.

Z peňazí si Kysučanka vraj „nič neužila“ a jej súčasné pomery sú skromné a podštandardné. Prokurátorka vzhľadom na priznanie a doterajšiu bezúhonnosť obžalovanej navrhla znížený trest 7 rokov.

Senát napokon vyniesol rozsudok 6 rokov aj 8 mesiacov, zákaz vykonávať činnosť s hmotnou zodpovednosťou a povinnosť uhradiť škole škodu 226-tisíc eur, pričom 17-tisíc už predtým vrátila. „S rozhodnutím súdu sme spokojní. Dá sa povedať, že nášmu návrhu bolo vyhovené v celom rozsahu,“ povedala na margo rozsudku prokurátorka Bibiana Mikolajová.

Žalovaná strana sa proti výške trestu odvolala. Žena by najradšej zostala na slobode. „Samozrejme, že mi je to ľúto, poučila som sa. Dobre, stať sa stalo, uvidíme ako to bude ďalej,“ tvrdila Stanislava, keď vyšla zo súdnej miestnosti. Milióny podľa nej unikajú zovšadiaľ. Z peňazí údajne nemá ani cent, neboli pre ňu. Riešila vraj rodinné problémy. Kedy a či sa škole peniaze vrátia nie je vôbec isté, keďže vinníčka ich nemá.

„Okrem vyčíslenej sumy škole bola spôsobená aj morálna ujma, ktorá je nevyčísliteľná,“ mieni súčasná riaditeľka základnej školy Anita Tomaníčková. Radnica ako zriaďovateľ školy prijala po odhalení sprenevery prísnejšie pravidlá, sprísnila sa najmä kontrola toku peňazí. „Je zvýšená krížová kontrola všetkých zamestnancov ekonomického oddelenia, takže sme vzájomne kontrolované. Navyše prebiehala niekoľko mesiacov finančná kontrola,“ dodala riaditeľka.

Tým, že sa bývalá účtovníčka proti trestu odvolala, rozsudok nie je právoplatný a zostáva na slobode. O odvolaní by mal rozhodnúť krajský súd.