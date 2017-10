Úrad začal konanie o odstránení plota okolo veľvyslanectva USA

Dôvodom podľa neho je, že oplotenie postavil stavebník, ktorým je Veľvyslanectvo USA v Bratislave, bez právoplatného stavebného povolenia. „Pokladám tento krok za absolútne prelomový v tejto dlhé roky trvajúcej kauze a ako odporca existencie plota na najkrajšom bratislavskom námestí ho, samozrejme, vítam,“ povedal Borguľa. Stavebný úrad zároveň nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa bude konať na Hviezdoslavovom námestí pred oplotením v utorok 14. novembra o 10.00 hodine.

Podľa Viedenského dohovoru je bezpečnostná zóna súčasťou ambasády aj na priľahlých pozemkoch bez ohľadu na vlastníctvo. Bratislavský magistrát tvrdí, že využívanie Hviezdoslavovho námestia bez bezpečnostných obmedzení možno dosiahnuť iba presťahovaním sídla Veľvyslanectva USA. Ambasáda na základe viacerých rokovaní so samosprávou vyhodnotila svoje možnosti a rozhodla sa, že si buď nájdu, alebo postavia novú budovu. O tom, že plot má z námestia zmiznúť, rozhodli bratislavskí poslanci vlani. Zastupiteľstvo rozhodlo, že ambasáda bude za pozemok pod plotom platiť ďalšie tri roky nájomné jedno euro za meter štvorcový za deň, čo pri výmere 1 318 metrov štvorcových predstavuje približne 481-tisíc eur ročne. Dodatok k zmluve o nájme mal vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše do šesťdesiatich dní od schválenia uznesenia. Ambasáda síce doručila Hlavnému mestu SR Bratislava podpísaný dodatok v uvedenej lehote, bolo to však po uplynutí doby nájmu, po 15. auguste minulého roka.

Ambasáda USA mala mestské pozemky na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici s rozlohou približne 1 300 metrov štvorcových prenajaté od roku 2005. Bezpečnostné opatrenia okolo budovy na Hviezdoslavovom námestí spravilo veľvyslanectvo v súvislosti s teroristickým útokmi v New Yorku z 11. septembra 2001.