Z Bratislavy sa bude cez zimnú sezónu lietať na 26 pravidelných linkách

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave bude mať počas zimného letového poriadku 2017/2018 spojenia na 26 pravidelných linkách do osemnástich krajín. Je to najvyšší počet pravidelných liniek z najväčšieho domáceho letiska cez zimnú sezónu za posledných deväť rokov. V porovnaní s minuloročným zimným letovým poriadkom pribudli tri linky.

Pravidelné letecké spojenia z bratislavského letiska a späť bude zabezpečovať šesť leteckých spoločností s 92 letmi týždenne. Zimný letový poriadok začne platiť 29. októbra a potrvá do 24. marca budúceho roka. Letový poriadok sa mení dvakrát ročne v spojitosti so zmenou času.

Novinky sezóny

Ako bratislavské letisko informovalo, úplnou novinkou je nová linka do Bologne v Taliansku, ktorú bude prevádzkovať letecká spoločnosť Ryanair od 29. októbra s frekvenciou dvakrát týždenne. Zároveň sa do zimnej ponuky letov Ryanairu vracia aj minuloročná novinka – priame lety do Eilatu-Ovda v Izraeli. Počas dvojtýždňovej uzávierky letiska Ovda v novembri budú lety presmerované do Tel Avivu. Pribudli aj lety spoločnosti Wizz Air do Varšavy a Sofie, ktoré otvoril dopravca koncom júna tohto roku s frekvenciou tri, respektíve štyri lety v týždni.

„S počtom 26 pravidelných liniek počas zimnej sezóny sa podarí dosiahnuť historický rekord z roku 2008, počas ktorého bol v ponuke rovnaký počet liniek, najvyšší v celej histórii letiska,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Jozef Pojedinec. „Cestujúcich z Bratislavy poteší v závere roka nová linka do Bologne a na nové linky sa môžu tešiť aj v roku 2018. Na jar budú spustené nové linky Ryanairu z Bratislavy na Maltu, do Burgasu, Solúna a Pafosu na Cypre,“ dodal.

Už druhý rok zároveň egyptská spoločnosť Air Cairo prevádzkuje aj pravidelné charterové lety do Hurghady, na ktoré si možno zakúpiť aj samostatnú letenku. Počas tejto zimy navyše k pravidelným týždenným letom do Hurghady pridáva aj raz týždenne lety do Marsa Alam v Egypte. Zmeny vo svojej ponuke letov avizuje aj spoločnosť Wizz Air. „Podľa požiadaviek trhu budeme linku do Tuzly v Bosne a Hercegovine prevádzkovať len počas letnej sezóny. Linka do Klužu-Napoca bude od 6. novembra prerušená. Voľnú kapacitu pridelíme v najbližšom období na nové linky, keďže stále vyhľadávame nové možnosti, ktoré by mohli našich cestujúcich osloviť,“ uviedla komunikačná manažérka spoločnosti Wizz Air Sorina Maria Ratz.

Ryanair bude cez zimnú sezónu prevádzkovať z Bratislavy šestnásť pravidelných liniek s 55 letmi týždenne do destinácií Londýn Stansted (dvanásť letov v týždni), Dublin (sedem), Berlín – Schönefeld, Miláno – Bergamo (po štyri), Birmingham, Manchester, Brusel – Charleroi, Rím – Ciampino (po tri), Edinburgh, Leeds – Bradford, Madrid, Barcelona – Girona, Bologna, Niš, Eilat – Ovda (po dva lety). Wizz Air bude zabezpečovať štyri linky s trinástimi letmi v týždni na letiská Skopje (štyrikrát), Kyjev – Žuljany, Varšava a Sofia (po trikrát), České aerolínie dve linky do Prahy a Košíc po osemkrát týždenne. Air Cairo bude lietať do Hurghady a Marsa Alamu raz v týždni, Pobeda do Moskvy na letisko Vnukovo a flydubai do Dubaja po trikrát týždenne.

Zmeny v preprave príručnej batožiny

V zimnom letovom poriadku čakajú na cestujúcich s dvoma najväčšími nízkonákladovými spoločnosťami – Ryanair a Wizz Air – aj zmeny v oblasti prepravy príručnej batožiny. Ryanair povolí prepraviť na palube lietadla len také príručné kufre s rozmermi 55 krát 40 krát 20 centimetrov, ktoré si cestujúci zakúpili v rámci služby prioritný nástup. Cestujúci, ktorí si prioritný nástup nezakúpia, budú mať príručné kufre pri nástupnej bráne označené a následne ich odovzdajú pri lietadle na prepravu v podpalubí lietadla. Na palubu si budú môcť vziať len menší batoh či kabelku s rozmermi 35 krát 20 krát 20 cm. Preprava oboch príručných batožín ostáva aj naďalej bezplatná. Zároveň Ryanair znižuje poplatok za podanú batožinu a umožní prepraviť podaný kufor s hmotnosťou 20 kilogramov namiesto pôvodných 15 kilogramov.

Ryanair v utorok oznámil, že plánované zmeny v preprave príručnej batožiny, ktoré plánoval zaviesť od konca novembra, predĺži a zavedie ich až 15. januára 2018. Chce tak dať viac priestoru cestujúcim na prispôsobenie sa zmenám najmä počas vianočného obdobia. „Presúvame spustenie nových pravidiel prepravy príručnej batožiny na 15. januára 2018, aby sme tak cestujúcim ponechali viac času na zvyknutie si na nové prepravné podmienky. Od polovice januára si budú môcť cestujúci, ktorí si nazakúpili prioritný nástup, vziať so sebou na palubu len malú príručnú batožinu,“ vysvetlil Kenny Jacobs z Ryanairu. „Nové pravidlá urýchlia nástup cestujúcich na palubu a znížia tak doby meškania lietadiel,“ dodal.

Wizz Air doposiaľ umožňoval prepraviť bezplatne na palube lietadla len menší batoh, kabelku či tašku s rozmermi 42 krát 32 krát 25 cm a veľkú príručnú batožinu spoplatňoval. Od 29. októbra umožní prepraviť bezplatne jednu príručnú batožinu s rozmermi 55 krát 40 krát 23 cm s hmotnosťou maximálne 10 kg. V prípade, že má cestujúci zaplatenú službu Wizz Priority, môže si vziať bezplatne aj druhý kus príručnej batožiny – malú tašku s rozmermi 40 krát 30 krát 18 cm. Podaná batožina je spoplatnená.