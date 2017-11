Poslanca a uznávaného trenčianskeho chirurga súdia za ublíženie na zdraví

Spolu s Ridoškom sa postavil pred samosudcu Okresného súdu v Trenčíne na strane obžalovaných aj jeho kolega a bývalý primár oddelenia úrazovej chirurgie Trenčianskej nemocnice Ján Pavlovič. Súd bude pokračovať na ďalšom pojednávaní výsluchom znalcov.

Obžaloba: Nesprávne operoval a nenariadil reoperáciu

Podľa obžaloby utrpela Oľga V. mimoriadne komplikovaný úraz ruky 8. mája 2010. „Obvinený doktor Ridoško ako lekár Fakultnej nemocnice v Trenčíne dňa 10. mája 2010 porušil svoje povinnosti lekára tým, že poškodenej nesprávne poskytol zdravotnú starostlivosť tým spôsobom, že ako operatér nevykonal operáciu poškodenej v súlade so súčasnými poznatkami lekárskej vedy. Pri jej operácii použil nesprávnu lekársku metódu, ktorou nebolo možné dosiahnuť požadované ciele operácie, teda zabezpečenie správnej dĺžky lakťovej kosti a napravenie hlavičky radia vretenej kosti pričom tento nesprávny operačný výsledok bol zrejmý aj z rontgenového snímku už bezprostredne po operácii,“ píše sa v obžalobe.

Prokuratúra ďalej viní chirurga, že následne nenariadil reoperáciu, ktorou by bolo možné zvrátiť zlý operačný výsledok. Doktora Jána Pavloviča zas prokuratúra viní z toho, že ako vtedajší primár úrazovej chirurgie porušil povinnosti lekára tým, že ako primár u poškodenej nesprávne stanovil, ako bude operácia vykonaná a nezabezpečil vykonanie reoperácie. „V dôsledku toho nebola poškodenej poskytnutá správna zdravotná starostlivosť, pričom nesprávnym postupom liečby došlo k výrazenému obmedzeniu hybnosti lakťa a obmedzenia v bežnom živote poškodenej je možné považovať za ťažkú poruchu zdravia, ktorá nastala vplyvom samotného úrazu a nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou,“ uviedol prokurátor.

Chirurg sa cíti byť nevinný

Jaroslava Ridoška, ktorý je poslancom, a zároveň zástupcom primára a prednostom kliniky úrazovej chirurgie v Trenčíne tak prokuratúra viní z prečinu ublíženia na zdraví. Chirurg sa cíti byť nevinný a vraví, že počas celej svojej lekárskej praxe úspešne odoperoval asi 8-tisíc pacientov. Podotkol, že sám nerozumie tomu, prečo tento prípad skončil pred súdom.

„Celé toto obvinenie vnímam ako veľmi zmätočné. My sme operovali komplikovaný úraz a odoperovali sme ho podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Pri tomto úraze nie je vždy zaručený výsledok, o čom hovorí aj odborná literatúra a mnoho, mnoho článkov. Výsledok nebol zrejme taký, ako pacientka očakávala, tak sa to skončilo takto,“ povedal Ridoško. Ten vraví, že podľa odbornej literatúry je práve pri takomto druhu komplikovanej zlomeniny najväčšie množstvo komplikácií. „Čo si len tak z hlavy pamätám z jedného článku, pri 49 pacientoch bolo 14 reoperácií, čiže tam je výsledok veľmi dobrý alebo výborný len pri malom percente prípadov. Skôr býva výsledok horší, alebo zlý pri takýchto zlomeninách,“ dodal Ridoško s tým, že pacientku predtým presne poučil o tom, s akým výsledkom sa operácia môže skončiť, aj podpísala poučenie.

Pacientka sa cíti byť poškodená

Pacientka Oľga sa však cíti byť poškodená a vraví, že po úraze a následnej, podľa nej zbabranej operácii, sa jej život obrátil naruby. "Na ľuďoch ako som ja lekárom vôbec nezáleží. Títo dvaja lekári sústavne klamú. Klamali mi pri operácii, po operácii, že to mám len stuhnuté, nakoniec sa ukázalo, že výsledok je úplne inde, že tú ruku mám nehybnú a nefunkčnú. On klame vo všetkom, štyri posudky sú na mojej strane a verím v spravodlivosť. Spackali ma totálne, ale on si to neprizná. Chybu urobili v tom, že hneď na začiatku operácie prišiel pánovi Ridoškovi asistovať asistent a pán Ridoško sa začal smiať a pýtal sa, čo mi neveríš? Ten asistent nechcel odísť, nakoniec mi to zoperoval pán Ridoško sám za dvadsať minút a vsunul mi tam úplne iný kovový materiál ako mal.

Poškodená pacientka Oľga V. Autor: Pravda, Tatiana Michalková

Podľa znalcov mala operácia trvať hodinu a dvadsať minút," povedala pacientka, ktorá pred úrazom pracovala ako učiteľka slovenčiny. Práve úraz jej mal podľa vlastných slov zničiť profesionálnu kariéru až tak, že kvôli nemu prišla o prácu. „Ruku mám nefunkčnú a môj aktívny pracovný život sa tým skončil. Mala som pracovné ponuky hneď po operácii, že na mňa počkajú, ale mala som plánované operácie v Banskej Bystrici, kde sa štrajkovalo, odložili mi operáciu, operovali ma tretíkrát až v decembri, ale ani táto operácia nedopadla dobre, odložili ma na máj, keď som absolvovala štvrtú operáciu, ale bohužiaľ, ruka doteraz nie je v poriadku,“ tvrdí pacientka. Kvôli ruke vraj nemôže používať pri písaní na počítači prstoklad, aj keď ho ovláda. „S touto rukou nemôžem vôbec písať, ani ju neudržím na počítačovej myši. Ja som prišla o prácu,“ uzavrela žena, ktorá je od mája na dôchodku.

Sťažuje sa aj na personál

Pacientka spadla z bicykla v máji roku 2010 a ruku si zlomila komplikovane v lakťovej kosti. Utrpela aj vykĺbenie hlavičky vretennej kosti. Zbabraná operácia však nebola to jediné, na čo sa žena sťažovala. Tvrdila, že personál nemocnice sa k nej správal zle a sestričky sa dokonca bavili o tom, že by potrebovala narkózu kladivom. Momentálne ešte prebieha súd o odškodné vo výške 20-tisíc eur, ktoré žiada pacientka. Na ďalšom pojednávaní samosudca Okresného súdu vypočuje znalcov a oboznámi účastníkov procesu aj s posudkom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V prípade dokázania viny hrozí obžalovaným až päť rokov väzenia.