Levice začali obyvateľom vymieňať jódové tabletky

Levická radnica začala tento týždeň s výmenou jódových tabletiek pre obyvateľstvo, organizácie a podniky. Nové balenia jódovej profylaxie dostávajú bezplatne obyvatelia žijúci v pásme ohrozenia Jadrovej elektrárne Mochovce.

Po piatich rokoch sa staré tabletky vymieňajú za nové. Obyvatelia si ich môžu prísť vyzdvihnúť do 15. decembra každý pracovný deň od 8:00 do 15:00 do Klubu dôchodcov na Tekovskej ulici 6. Tabletky môže vymeniť jeden člen rodiny starší ako 15 rokov pre celú rodinu. Ako informuje mesto Levice na svojej internetovej stránke, profylaktiká mu vydajú na základe predloženého občianskeho preukazu, prevzatie potvrdí podpisom a zároveň môže odovzdať staré tablety.

Jódové tabletky budú vymieňať zamestnanci mesta priamo v mestských častiach Levíc, informovať o tom bude rozhlas v príslušnej mestskej časti. Obyvatelia, ktorí výmenu nestihnú v určenom termíne, si môžu tabletky vymeniť ešte od 2. do 19. januára 2018 v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 v Klube dôchodcov na Tekovskej ulici 6.

Úlohou jodidu draselného je v prípade jadrovej havárie nasýtiť štítnu žľazu nerádioaktívnym jódom. Tým sa zabráni ukladaniu rádioaktívneho jódu zo zamoreného vzduchu, vody a potravín v štítnej žľaze. Nechráni proti vnútornému ožiareniu inými rádionuklidmi. Je doplnkom k ostatným opatreniam a v žiadnom prípade ich nenahradzuje.

Účinnosť jódovej profylaxie závisí od včasného podania preparátov. Jódové tabletky treba podať okamžite, najneskoršie do dvoch hodín od začiatku vdychovania rádioaktívneho jódu. Ak sa podajú jeden až šesť hodín pred začiatkom príjmu rádioaktívneho jódu, je ochrana takmer úplná.