Detva dopláca na kšefty

Ku kradnutiu malo dochádzať niekoľko rokov. Išlo o materiál, ktorý si cez Technické služby objednávalo mesto a mali sa ním štrkovať cesty v priľahlých lazníckych usadlostiach. Štrkodrva však bola v mnohých prípadoch odvezená k súkromným majiteľom, a faktúru dostalo mesto.

Poslanec mestského zastupiteľstva Roman Vrťo hovorí, že informácie o čudnom nakladaní so štrkom prenikli od nespokojných pracovníkov Technických služieb. „Tento problém sa dostal už pred rokom na rokovanie mestského zastupiteľstva. Hlavného kontrolóra mesta Rastislava Gondu sme vyzvali, aby ho prešetril. Zistilo sa, že štrkodrvy, ktoré platilo mesto, boli odvezené do obcí v okolí. Potvrdených bolo devätnásť takýchto prípadov. Tento biznis fungoval niekoľko rokov,“ vysvetlil Vrťo.

Čudné prevozy

Hlavný kontrolór mesta sa zameral na obdobie od roku 2014 až po prvý polrok 2017 a zistil viacero pochybení. Tri autá vykonávali jazdy, na ktoré nemali oprávnenie a uskutočnili ich bez záznamu o prevádzke. Pre mesto tým vznikli škody za vyše 3 200 eur.

„Ako je možné, že dodanie objednanej štrkodrvy a jej použitie na iné účely nikto z mesta neodkontroloval a tá skončila niekde v súkromných rukách?“ pýta sa Vrťo. Čudné obchody sa diali v čase, keď bol konateľom Technických služieb Juraj Bystriansky. Pred mesiacom ho z funkcie odvolali. Denník Pravda sa ho niekoľkokrát márne pokúšal osloviť.

Primátor Detvy Ján Šufliarský potvrdzuje, že štrkodrva mala byť použitá na mestské komunikácie. „My sme si od Technických služieb objednali, aby nám na jednotlivé miesta doviezli niekoľko fúr podľa potreby. Štrk preberal a kontroloval náš pracovník, no ten tam nebol celý deň. Tak sa mohlo stať, že napríklad namiesto 25 ton priviezli povedzme len 20. On to v dobrej viere, že bolo privezené objednané množstvo, podpísal,“ vysvetľuje Šufliarský.

Podľa primátora išlo maximálne o niekoľko fúr. „Keď mesto Detva získalo informáciu, že štrky neboli odvezené na mestské komunikácie, požiadalo Technické služby o vrátenie neoprávnene vyfakturovaných financií. Dobropisom boli tieto prostriedky aj vykompenzované. Takže mestu Detva nevznikla žiadna škoda. Konateľ spoločnosti Technické služby informoval samosprávu, že pri fakturácii došlo k omylu a faktúry za odvoz štrkov boli zaslané osobám, ktorým boli tieto štrky v skutočnosti odvezené. Tieto osoby faktúry taktiež uhradili, čím nevznikla škoda ani Technickým službám,“ uvádza sa v stanovisku mesta.

Prípad štrkodrvy sa tým však neskončil. Poslanec Vrťo hovorí, že skupina deviatich poslancov podala trestné oznámenie. Krajská policajná hovorkyňa v Banskej Bystrici Mária Faltániová potvrdila, že polícia sa podnetom zaoberá. „Bolo už vznesené obvinenie z trestného činu podvodu voči jednej osobe,“ zdôraznila Faltániová. Podľa našich informácií má byť obvineným mužom bývalý konateľ Technických služieb. Polícia preveruje aj trestné oznámenie o neoprávnenom používaní motorových vozidiel.

Výplaty meškajú

V Technických službách v Detve riešia aj problém s platobnou neschopnosťou. Osemnásť z vyše tridsiatich zamestnancov sa podpísalo pod spoločné vyhlásenie, v ktorom upozorňujú na zlý stav v spoločnosti. „Nemáme na pohonné hmoty, meškajú nám platy, nemáme stravné lístky a zamestnávateľ za nás neuhrádza odvodové povinnosti,“ uvádzajú.

Hovorkyňa mesta Zuzana Juhaniaková konštatovala, že primátor sa v pondelok stretol so zamestnancami. „Situáciu považuje za závažnú, požiadavky na mzdu a primerané pracovné podmienky za dôležité a správne,“ poznamenala Juhaniaková. Problém má vyriešiť navýšenie základného imania podniku o 220-tisíc eur, čo už mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo. Nový konateľ Technických služieb Jozef Malatinec chce zvolať valné zhromaždenie, kde predstaví plán oživenia spoločnosti.

Jeho asistentka Silvia Ostrihoňová informovala, že zlá finančná situácia trvá najmenej rok a od nástupu nového konateľa sa ju snažia riešiť. "Je pravda, že výplaty meškajú, ale najviac dva až tri dni. Čo sa týka stravných lístkov, tie neboli zamestnancom vydané od septembra, keďže je potrebné zabezpečiť bežný chod spoločnosti ako nákup pohonných hmôt, energie a podobne.

Naša spoločnosť disponuje len s prostriedkami zarobenými na zákazkách, ich nevykonaním by sa zastavil finančný tok a neboli by sme schopní ďalej fungovať," zdôraznila.

Valné zhromaždenie, na ktorom sa bude riešiť navýšenie základného imania, sa má konať ešte v novembri. Podmienené bolo vypracovaním krízového plánu spoločnosti na tri roky. K náplni práce Technických služieb patrí nakladanie s komunálnym odpadom, zimná a letná údržba, starostlivosť o verejné osvetlenie. V správe majú aj prevádzku zimného štadióna či kúpaliska.