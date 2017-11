Socha Štefánika sa do Spišskej Belej vráti na storočnicu vzniku ČSR

História sochy Štefánika je pohnutá. Pôvodne ju osadili 21. mája 1939 na ploche medzi radnicou a zvonicou. Jej autorom bol akademický sochár Pavol Bán. Vysoká bola 2,3 metra, s podstavcom až štyri metre. V 50. rokoch minulého storočia ju však z námestia odstránili a skončila v radničnom sklade.

Pôvodne sme uvažovali o soche z bronzu, no napokon bude z hliníka. Jej model z hliny je už hotový, čoskoro začne vznikať samotná socha. Milan Vdovjak, občianska iniciatíva v Spišskej Belej

V roku 1968 ju osadili nanovo, no už v parku pri evanjelickom kostole. V roku 1972 ju vtedajšia komunistická moc dala definitívne odstrániť, odviezť a zničiť vo vojenskom výcvikovom priestore Javorina.

V roku 2015 vznikla v Spišskej Belej občianska iniciatíva, ku ktorej sa pridala miestna samospráva, za znovupostavenie sochy Štefánika. Milan Vdovjak z iniciatívy hovorí, že sochu v Javorine hľadali, no márne. Rozhodli sa preto postaviť novú. Aj úpravou okolia bude stáť 50-tisíc eur, ktoré chcú získať z verejnej zbierky. Sochu mal vytvoriť akademický sochár Štefan Húdzik, no ten v apríli tohto roku nečakane zomrel. Jej autorom preto bude akademický sochár Peter Kolčák.

Model je už hotový

„Pôvodne sme uvažovali o soche z bronzu, no napokon bude z hliníka. Jej model z hliny je už hotový, čoskoro začne vznikať samotná socha,“ poznamenal Vdovjak. Stále nevzdáva ani snahu nájsť vo vojenskom priestore aspoň zvyšky pôvodnej sochy. Že naozaj skončila niekde v Javorine, potvrdil istý pán z Tábora v Českej republike, ktorý sa v lete kontaktoval na samosprávu v Spišskej Belej.

Vedenie mesta informoval, že jeho blízky priateľ, s ktorým slúžil na vojenčine, mu raz hovoril, že v spomínanom roku 1972 dostal pokyn, aby sochu zničil. „V budúcom roku ešte chceme prejsť priestor, kde by mohla byť socha zakopaná, s detektorom kovov a pokúsime sa niečo objaviť. Ak by sme našli aspoň jej časť, bol by to veľmi vzácny artefakt,“ zdôraznil Vdovjak.

Alexandra Olekšáková so zmenšeným modelom pôvodnej sochy, ktorý sa zachoval. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Hovorkyňa Spišskej Belej Alexandra Olekšáková informovala, že mesto ešte v marci tohto roku zriadilo transparentný účet, na ktorý môžu prispievať a už aj prispievajú dobrovoľní darcovia, ktorí podporujú myšlienku znovupostavenia Štefánikovej sochy.

Zopakuje sa tak situácia spred 78 rokov, keď vytvorenie pôvodnej Štefánikovej sochy tiež financovali z verejnej zbierky. Jedným z darcov bude aj mesto Spišská Belá, ktoré na tento účel schválilo finančný príspevok vo výške 20 percent z celkových nákladov, najviac však do výšky 10-tisíc eur.

Socha Štefánika by nemala byť s najväčšou pravdepodobnosťou umiestnená na pôvodnom mieste medzi radnicou a zvonicou, ale v parku pri evanjelickom kostole, kde bola dominantou štyri roky, až do jej zničenia. V roku 1992 bola ulica, ktorej je park pri kostole súčasťou, premenovaná z Leninovej na Štefánikovu ulicu. Ako pôvodná socha vyzerala, je známe z dobových fotografií, no jej vzhľad približuje aj jej 50-centimetrová kópia, ktorá sa našla na pôjde mestského úradu. Dnes je súčasťou kancelárie primátora mesta.