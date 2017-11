Americkí letci v obci Omšenie nezostali zabudnutí

Časti zostreleného amerického bombardéra sú dnes súčasťou Pamätníka amerických letcov v Trenčianskych Tepliciach. Zvyšky trosiek lietadla, ktoré v decembri 1944 dopadlo do lesa v Kamenickej doline, sa zrejme dodnes nachádzajú na povalách okolitých rodinných domov. Trenčianskotepličania ešte aj teraz spomínajú na to, ako časti trupu lietadla, v ktorom zahynul americký vojak, využívali v lete ako čln.

Odo dňa, keď Nemci nad Teplicami zostrelili lietadlo s Američanmi, uplynulo takmer 73 rokov, a pamätníci, ktorí by si na osudný deň mohli spomínať, už väčšinou nežijú. Bojová formácia amerických bombardérov B-17 a B-24 vzlietla z americkej základne v Bari v južnom Taliansku 17. decembra 1944. Ich cieľom bolo zbombardovať nemeckú rafinériu v Odertale (dnešné poľské Zdzieszowice). Nad Slovenskom však lietadlo zostrelili Nemci, jeden Američan neprežil, ďalší vyskočili z padajúceho lietadla padákmi.

Pri príležitosti Dňa veteránov spomínali na vojnové udalosti v stredu členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, vedenie mesta Trenčianske Teplice, obce Omšenie aj predstavitelia amerického veľvyslanectva na Slovensku. "Je mi cťou uctiť si pamiatku tých, ktorí obetovali svoje životy za slobodu a demokraciu počas 2. svetovej vojny.

Tento pamätník nám pripomína jedného mladého muža, ktorý padol. V decembri 1944 podnikala 461. bombardovacia skupina misiu ponad strednú Európu s cieľom urýchliť koniec 2. svetovej vojny," povedal americký veľvyslanec na Slovensku Adam Sterling.

Desiatnik Roland Morin pri páde lietadla zomrel, ostatným deviatim členom posádky sa podarilo prežiť, viacerí sa však zranili a padli do rúk Nemcom.

„Nemecká posádka, ktorá bola v Tepliciach, zaregistrovala, že tu spadlo lietadlo. Nemci dokonca videli aj členov posádky, ako dosadajú na zem s padákmi. Okamžite išli za parašutistami. Jeden zaletel trošku ďalej, smerom do Omšenia, a spadol do hory, ôsmich Nemci zajali, vzali ich do Trenčína. Traja z nich boli zranení, skončili v trenčianskej nemocnici,“ vysvetlil predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Karol Glamoš. Lekár, ktorý vojakov ošetroval, im podľa neho úmyselne predlžoval hospitalizáciu a tvrdil, že ich zranenia treba ešte doliečiť, aby mohli byť v nemocnici až do oslobodenia.

Údajne sa pridal k partizánom

Osud Edwina Bukrhardta, ktorý dopadol pri Omšení, bol najzaujímavejší. Mladý Američan prešiel desiatky kilometrov, až sa ho napokon ujali Omšenčania a ukrývali ho u seba. Hovorí sa, že sa potom pridal k partizánom. „Nie je úplne isté, či bol, alebo nebol s partizánmi, ale vieme jedno, že keď Rusi prichádzali oslobodzovať Omšenie a Teplice, pridal sa k nim a s frontom pokračoval až do konca vojny. Bojoval na ich strane,“ uzavrel Glamoš.

Edwin vojnu prežil a po nej sa vrátil do Ameriky. S ďalšími štyrmi kamarátmi prišli v roku 2000 do Trenčianskych Teplíc k pamätníku mŕtveho kamaráta Rolanda Morina. Tu sa jeden z nich stretol aj so sestričkou, ktorá ho na Slovensku ošetrovala v nemocnici. Podľa svedkov ich stretnutia plakali obaja a Američan daroval Slovenke zlatú retiazku s krížikom.