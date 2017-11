Župan Baška: Trenčianske zastupiteľstvo vyzerá celkom fajn

Trenčín je prvým mestom, kde sa po župných voľbách konalo ustanovujúce krajské zastupiteľstvo. V 47-člennom zbore bude sedieť až 22 nezávislých poslancov.

Koalícia v zložení Smer, SNS, Most-Híd, Strana zelených bude mať 16 kresiel a 9 poslancov zastupuje pravicu SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola – DÚ. Staronový trenčiansky župan Jaroslav Baška (Smer) tak bude potrebovať podporu nestraníkov.

Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Nezávislí sa chystajú sformovať klub. „Keďže som získal ako nezávislý najväčší počet hlasov, idem zvolávať na štvrtok budúci týždeň spoločné zasadnutie. Nechceme pôsobiť ani koalične, ani opozične, ale chceme spájať. Po vzore Partizánskeho, kde neexistuje ani koalícia, ani opozícia chceme, aby sa poslanci spájali v záujme riešenia problémov v jednotlivých volebných obvodoch,“ vysvetil primátor Partizánskeho Jozef Božik, ktorý bol v minulosti dlhoročným členom HZDS.

Medzi poslancami sa už šepká, že prvým odpadlíkom spomedzi nestraníkov má byť starosta Domaniže a dlhoročný člen Smeru František Matušík. Vraj vstupuje do klubu Smeru. Matušík povedal, že to nie je celkom tak. „Z nezávislých ma nikto neoslovil, že by chceli so mnou rokovať. Ponúkli, že môžem chodiť na klub Smeru,“ doplnil starosta Domaniže s tým, že ešte nie je rozhodnutý.

Aj on chce spájať, tentoraz starostov z okresu Považská Bystrica v novom združení, ktoré plánuje založiť. „Raz za tri mesiace by sme sa stretli a starostovia by mohli predkladať požiadavky na vyšší územný celok cezo mňa,“ spresnil Matušík.

Oproti minulému volebnému obdobiu Smer prišiel o časť poslancov, pôvodne ich mal 22. Teraz ich má v koalícii 14. Baška si myslí, že problém nebude ani s takýmto zložením. „Tak ako sme robili s poslancami tieto štyri roky, tak budeme pracovať aj ďalších päť. Zastupiteľstvo vyzerá celkom fajn. Sú tam slušní ľudia, s ktorými si viem predstaviť spoluprácu,“ uzavrel Baška.