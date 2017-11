V Poprade zbierajú podpisy proti hazardu, niekto im to chce zrejme prekaziť

Snahy petičného výboru, ktorý v Poprade zbiera podpisy v rámci iniciatívy Zastavme hazard, sa zrejme niekto pokúsil zmariť. Neznáme osoby si údajne zaplatili brigádnikov, ktorí zbierali podpisy počas krajských volieb, ale aj počas posledných dvoch týždňov v uliciach mesta. „Nikto nás neinformoval a nikto s nami nekomunikoval. Hárky nám nikto nikdy neodovzdal, zrejme boli skartované a takto nám chceli zrejme znemožniť vyzbierať podpisy v takom objeme, v akom potrebujeme,“ povedal pre agentúru SITA organizátor petície Anton Frič, ktorý za petičný výbor petície Zastavme hazard podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre zneužitie dobrého mena a pre podozrenie zo zásahu do petičného práva občanov.

Organizátori petície si všimli študentov zbierajúcich podpisy v sobotu 4. novembra počas volieb a oslovili ich. „Zapojených do toho bolo asi 40 mladých, väčšinou išlo o študentov do 18 rokov. Zbierali ich asi dva týždne, pričom boli prekvapení, pretože nevedeli, že ich zbierajú pre niekoho cudzieho a nie pre nás,“ uviedol Frič. Zdôraznil pritom, že študenti mali za brigádu dostať aj odmenu, samotní organizátori petície Zastavme hazard však nikdy zberateľom podpisov financie neposkytovali. „U nás fungujú dobrovoľníci, nemáme peniaze na to, aby sme im za to platili,“ doplnil.

Spoluorganizátorka petície Zdenka Herceliová pripomenula, že dobrovoľníci doteraz zbierali podpisy zväčša v kostoloch, a nie v uliciach, aj preto vedeli, že nejde o ich ľudí. Podľa Friča tak budú mať dobrovoľníci najnovšie pri zbieraní podpisov tričká s logom Zastavme hazard a rovnako aj preukazy, aby sa odlíšili od podvodníkov.

Na podvod upozornili v nedeľu aj kňazi v kostoloch. Ľudí vyzvali, aby v Poprade podpísali petíciu znova, ak svoj podpis po ňu dali počas volieb alebo počas posledných dvoch týždňov v uliciach mesta. Doteraz získal petičný výbor podľa Herceliovej okolo 4-tisíc podpisov, vyzbierať ich plánuje asi 18-tisíc.