Spojíme sa s Poľskom autobusmi?

Z Chocholowa, prihraničnej obce v Poľsku, je to do slovenskej Suchej Hory pešo asi 2,5 kilometra. Autor: Renáta Jaloviarová , Pravda

Kto žije v blízkosti hranice a chcel by autobus uprednostniť pred autom, veľa možností nemá. Žiadny priamy spoj medzi prihraničnými mestami či dedinkami na Orave a v poľskom Podhalí, ktoré sú zároveň turistickými oblasťami, nejazdí. Rokovať o zmene sa snaží Malopoľské vojvodstvo so samosprávnymi krajmi na druhej strane hranice. Prvou lastovičkou by budúci rok mohla byť autobusová linka medzi poľským Zakopaným a Zubercom.

Ľudia, ktorí žijú v blízkosti slovensko-poľských hraníc alebo turisti majú zatiaľ smolu. Najmä tí, čo za hranicou študujú, pracujú alebo využívajú služby, chcú si zalyžovať či zájsť do neďalekého akvaparku. Na verejnú dopravu sa spoľahnúť nemôžu. Len na vlastné auto, taxík, bicykel, prípadne komerčných prepravcov.

Nič nejazdí

Jakub Łoginow, koordinátor iniciatívy Poľsko-Slovensko-autobus uviedol príklad z oblasti turistického ruchu. Turisti, ktorí plánujú dlhšiu túru z Roháčskej doliny cez Lúčnu, Rákoň na poľskú stranu do Chocholovskej doliny, a chceli by sa vrátiť tam, odkiaľ vyrážali, to nemajú jednoduché. „Prešiel si cez hory do Poľska a chceš sa vrátiť? Máš smolu, nič nejazdí,“ pripomenul Łoginow.

Samospráva Malopoľského vojvodstva by chcela zriadiť štyri cezhraničné autobusové linky medzi Poľskom a Slovenskom, ktoré by župy prevádzkovali „vo verejnom záujme“. Išlo by o trasy, ktoré by prepojili obce a mestá na oboch stranách Tatier, Pienin a Oravy.

„Malopoľské vojvodstvo má všetko pripravené a predstavilo partnerom zo Žilinského a Prešovského kraja konkrétny návrh zriadenia týchto autobusových spojení. V rozpočte vojvodstva na 2018 rok už maršalek rezervoval na cezhraničnú dopravu 3 milióny zlotých (asi 708 400 eur – pozn. red.),“ informoval Łoginow.

Spoje, ktoré navrhuje Malopoľské vojvodstvo Zakopané – Chocholow – Suchá Hora – Zuberec – Zverovka (Roháče) – Zuberec – Tvrdošín

Trstená – Jablonka

Zakopané – Tatranská Kotlina – Tatranská Lomnica – Starý Smokovec – Štrbské Pleso – Podbanské

Nowy Targ – Niedzica – Červený Kláštor – Spišská Belá – Kežmarok – Poprad

Łoginow dodal, že rokovania sa lepšie rozbehli so žilinskou župou. Jej hovorkyňa Lenka Záteková potvrdila, že kraj dlhodobo rieši zavedenie autobusových spojov, ktoré by prepojili Poľsko a Slovensko.

S partnerom na poľskej strane v prvej etape pripravujú zavedenie prepojenia medzi Zakopaným a Zubercom. Łoginow priblížil, že zo Zakopaného do Suchej Hory by jazdili spoje, ktoré by zabezpečovalo Malopoľské vojvodstvo cez svojich autobusových prepravcov. Na Slovensku by potom cestujúci prestúpili na nadväzujúce spoje, ktoré už zabezpečí Žilinský samosprávny kraj.

O prvých návrhoch už diskutovali

„Na našom poslednom stretnutí sme so zástupcami Malopoľského vojvodstva prediskutovali prvé návrhy na prepojenie a harmonizáciu časov jednotlivých spojov na prestupnom mieste pri hranici v Suchej Hore. Tieto návrhy sme predložili nášmu zmluvnému dopravcovi v regióne Orava a následne nastavíme spoje tak, aby nadväzovali na autobusy z poľskej strany. Naším cieľom je zabezpečiť, aby mohli turisti a obyvatelia využívať tieto spoje už v letnej sezóne 2018,“ podčiarkla Záteková.

Jakub Łoginow spresnil, že poľská strana by chcela, aby premávali dva spoje ráno a dva popoludní až večer. O podrobnostiach budú ešte obe strany rokovať na žilinskej župe zrejme už tento týždeň. Ďalšia pravidelná linka by potom mala pribudnúť v roku 2019, dúfa Łoginow.

Aj zástupcovia niektorých samospráv z Prešovského kraja podporujú verejnú autobusovú dopravu medzi prihraničnými oblasťami, no tam zatiaľ nepadli konkrétne riešenia a zaväzujúce termíny. „V tejto chvíli je predčasné vyjadrovať sa detailnejšími informáciami. Potvrdíme len, že v tejto iniciatíve sa angažujeme. Naposledy sa o cezhraničných autobusoch hovorilo 26. septembra 2017 v Novom Targu,“ potvrdila Daša Jeleňová, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja. Dodala, že táto téma bude agendou novozvoleného župana.

V tejto časti Slovenska však jazdia niekoľkokrát do dňa priame autobusové spoje súkromného prepravcu z Popradu cez Vysoké Tatry, Ždiar, Nowy Targ až do Krakova. Leo Express od leta autobusovými linkami prepojil Tatry a východ Slovenska aj pravidelnou linkou prechádzajúcou Krakovom, Varšavou a Budapešťou.

Łoginow však upozornil, že chýba celoročné autobusové prepojenie medzi Vysokými Tatrami a Zakopaným. Takéto spojenie je len sezónne, keď medzi poľskou a slovenskou stranou Tatier premáva od 15. júna do 15. októbra autobus na trase Zakopané – Starý Smokovec – Poprad. Za autobusy do Poľska vo verejnom záujme sa vo februári tohto roku spustila aj elektronická petícia, ktorú podpísalo 354 ľudí.

„Podpisujem, pretože mi chýba spoj do Zakopaného, odkiaľ podnikám túry po poľsko-slovenských Tatrách,“ zdôvodnila podpis žena z Liptovského Hrádku. „Študujem v Poľsku a s cestovaním je to veľmi náročné,“ poukázala študentka z Makova, ktorá sa tiež pripojila k petícii.