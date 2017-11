Telocvičňa v Domaniži je parádna, ale deti cvičia na chodbe

Telocvičňa sa nachádza v hale, z ktorej veľkosti sa dokáže človeku zatočiť hlava. Má úžitkovú plochu zhruba 950 štvorcových metrov. Okrem obrovského priestoru na športové aktivity je tu množstvo šatní, parádne sprchy, toalety, ale na budove sa už podpísal aj zub času. Vnútri sa nekúri, omietka na stenách praská, podlaha je pokrytá mŕtvymi muchami a kúdolmi prachu. Vo viacerých miestnostiach trčia namiesto lámp zo stropu holé drôty.

Starosta Domaniže František Matušík už nevie, ako by dostal z ministerstva školstva zvyšok peňazí na dokončenie stavby. Ministerstvo totiž na začiatku dalo obci približne 600-tisíc eur na vystavanie telocvične, starosta však tvrdí, že prisľúbených bolo ešte približne o 200-tisíc viac a pre chýbajúce financie nie je možné telocvičňu dostavať.

Žiaci základnej školy cvičia na chodbách a snažia sa pri tom nerušiť vyučovanie. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

„Nedostavaná telocvičňa stojí od roku 2002. Za ostatných 15 rokov sa nepodarilo získať peniaze na to, aby sa dokončila. Na jej dorobenie treba 250-tisíc eur, čo sú výdavky najmä na vykurovanie, osvetlenie a palubovku. Potom bude telocvičňa plne pripravená na to, aby ju mohli naše deti využívať. Pre našu obec je táto suma obrovská, veď keby sme mali takéto peniaze, vieme postaviť novú malú multifunkčnú halu, ktorá by nám stačila. Pomoc od štátu za pätnásť rokov neprišla žiadna, žiadali sme rôzne projekty, výzvy, ale vždy sme sa stretli s nejakým problémom alebo zle nastavenými kritériami, čo sme nedokázali ovplyvniť. Raz to bolo spoluúčasťou, teraz počtom detí,“ vzdychol si starosta.

Dotáciu blokuje nízky počet detí

Vraví, že aktuálne bol kameňom úrazu práve počet detí, pretože podľa nastavených kritérií je možné poskytnúť dotáciu škole, ktorá má nad 150 detí. Keď začali telocvičňu v Domaniži stavať, do školy chodilo približne 550 žiakov, ich počet však stále klesal, až sa vlani dostal na číslo 143. Zo školy pritom žiaci zutekali aj preto, lebo nemá telocvičňu a zapísali sa radšej do škôl v okolitých obciach a meste. Starosta sa snažil dotiahnuť deti späť, počet sa podarilo zvýšiť na 151. Obec navyše rastie, kým pred dvoma rokmi mali 1 450 obyvateľov, dnes ich je 1 650. Museli rozširovať škôlku, takže aj počet školákov sa onedlho ešte zvýši.

„V zime sa u nás telesná výchova vracia o päťdesiat rokov späť. V lete učitelia improvizujú, deti hrávajú futbal na tráve, ale v zime je to komplikované, musia cvičiť na chodbe,“ hovorí Matušík. „Teraz čakáme na pomoc od štátu ako na spásu božiu. Dúfame, že kompetentní ľudia v Bratislave pochopia, že nám treba málo. Práce je tu možno na mesiac. Ak to nechajú ešte rok-dva v takomto stave, môžeme halu asanovať, búrať, začne tiecť cez strechu. Veď v zime nevykurujeme,“ dodáva starosta.

Pingpong hrajú na chodbe

Deti sa teda stále môžu na telocvičňu smutne pozerať len z okien tried. Chlapcov sme našli cvičiť na dvore a dievčatá hrali pingpong na chodbe školy. „My by sme boli radi, keby sa telocvičňa dorobila, aby sme deťom mohli dopriať to, čo sme si pri telesnej užívali my. Veď prirodzenou súčasťou telesnej výchovy je povzbudzovanie, radosť, aby deti jednoducho kričali, a toto sa u nás diať nemôže. Musia cvičiť potichu, pretože v triedach prebieha vyučovanie, píšu sa diktáty, učí sa matematika…,“ priblížila situáciu v škole učiteľka telesnej výchovy Ivana Špániková.

Domaniža je podľa Špánikovej známa výbornými športovcami – futbalistami, florbalistami aj strelcami. „Väčšinou sú to však športy, ktoré robíme vonku. Ale keď ideme na súťaž vo vybíjanej, naše deti sú nešťastné, tvária sa ako Alenka v ríši divov, lebo sa nevedia vyznať v čiarach, prekáža im aj krik,“ uzavrela Špániková.

Či sa deti v Domaniži niekedy dočkajú dostavania telocvične, je otázne. Obec na dostavbu vlastné prostriedky nemá a z ministerstva sa jej dosiaľ nepodarilo získať ďalšie peniaze.

„Ministerstvo školstva obci Domaniža z roku 2002 nič nedlhuje a splnilo si všetky svoje záväzky. Bola vyhlásená výzva na dostavbu, rekonštrukciu a výstavbu nových telocviční. Uzavretá bola 29. septembra tohto roku a v súčasnosti prebieha jej vyhodnocovanie. Nevieme, či sa obec Domaniža ako zriaďovateľ základnej školy uchádzala o financovanie alebo nie, ale v tejto chvíli sa viac nemôžeme k tomu vyjadriť,“ vysvetlila Renáta Vitková z komunikačného odboru ministerstva školstva.