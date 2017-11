Bratislava: Prerušené zastupiteľstvo bude pokračovať v pondelok

Rokovanie pre predčasné ukončenie minulotýždňového štvrtkového zasadnutia mestského parlamentu žiadajú poslanci. To sa pre nezhody medzi niektorými poslancami a primátorom Ivom Nesrovnalom predčasne skončilo. Poslanec Ján Mrva v pondelok potvrdil, že poslanci už podpisy na zvolanie mimoriadneho rokovania vyzbierali a pred týždňom vo štvrtok ich na magistráte aj odovzdali. Zvolať mimoriadne zastupiteľstvo má primátor do pätnásť dní od odovzdania podpisov.

Hádka medzi Budajom a Nesrovnalom sa začala, pretože finančná komisia mestského zastupiteľstva na čele s Budajom žiadala, aby primátor písomne v rámci bodu o rozpočte vysvetlil, kde a ako využije výdavky v sume približne 1,3 milióna eur. Primátor však povedal, že to povie ústne, čo sa Budajovi nepáčilo. „Materiál schválila poslanecká finančná komisia jednomyseľne. Všetky informácie, ktoré k tomu potrebovali, dostali na komisii, inak by to neschválili. Ďalšie doplňujúce informácie boli pripravené na zastupiteľstvo, a tie by tam dostali. Materiál, ktorý chceli dodatočne, písomne, dostanú,“ vrátil sa v pondelok k minulotýždňovej situácii primátor. Budaj vo štvrtok 9. novembra vyhlásil, že Nesrovnal je naozaj zvláštny primátor, pretože ohovára poslancov a potom sa čuduje, že nie sú spokojní. Podľa neho predložiť poslancom, aby hádzali milióny hore-dole a nedať im žiadny písomný doklad, je prejav arogancie moci.

Škandál vo štvrtok minulý týždeň pokračoval aj po ukončení zastupiteľstva. Primátor si do svojej kancelárie v Primaciálnom paláci zavolal novinárov, s ktorými prišli aj niektorí mestskí poslanci. Tých tam však pustiť nechcel. Medzi dverami sa tak začala ostrá hádka medzi Nesrovnalom a poslancom Jánom Hrčkom, ktorý je z Budajovho poslaneckého klubu. Hrčka sa chcel do kancelárie primátora za každú cenu dostať, Nesrovnal mu v tom fyzicky bránil. „Prestaňte byť agresívny, pán poslanec, prestaňte ma obťažovať a byť násilný,“ dohováral mu Nesrovnal medzi dverami. „Prestaňte sa ma dotýkať,“ bránil sa Hrčka, ktorého sa nakoniec primátorovi zastaviť nepodarilo a aj s ostatnými poslancami sa dostali do kancelárie. Boli tam napríklad poslanci Lucia Štasselová, Dana Čahojová, Ján Budaj i Ján Mrva. „Chápem prácu komunálneho politika ako riešenie problému ľudí. V tomto ja vidím zmysel mojej práce a nie vo výstupoch, hádkach a obvineniach. To nie je práca komunálneho politika,“ reagoval v pondelok na incident Nesrovnal.