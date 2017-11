Po odchode primátora Majerského povedie Levoču žena

Mesto Levoča povedie po odchode primátora Milana Majerského do najbližších volieb doterajšia poslankyňa mestského zastupiteľstva Lýdia Budziňáková. Majerský, ktorý zvíťazil v župných voľbách, to oznámil počas zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Mandátu primátora sa plánuje vzdať do 1. decembra, keď má zložiť sľub predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Po 16 rokoch nahradí doterajšieho predsedu Petra Chudíka. „Vzhľadom na to, že môj zástupca Jozef Cvoliga odchádza so mnou na vyšší územný celok, ku dňu môjho vzdania sa funkcie bude za zástupkyňu vymenovaná pani Budziňáková,“ vysvetlil pre médiá. Cvoliga dnes uviedol, že dostal ponuku zastávať pozíciu riaditeľa Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Budziňáková nebude primátorkou mesta, ale iba jeho zástupkyňou, bude však plniť všetky úlohy primátora v plnom rozsahu.

Majerský tvrdí, že z pozície primátora nebude odchádzať s nadšením, keďže Levoča mu prirástla k srdcu. „Narodil som sa tu, žil a pôsobil som tu, mám tu svoju rodinu a stále tu bývam, preto bude pre mňa ťažké odísť, ale viem, že z pozície župana môžem nielen Levoči, ale každému jednému okresu pomôcť ešte viac a verím, že sa mi to aj podarí,“ povedal. V rámci svojho takmer trojročného pôsobenia vo funkcii primátora Levoče oceňuje najmä proces ozdravenia mesta, ktorý sa podarilo naštartovať. „Keď som mesto preberal, bolo v značnej zadĺženosti, po dvoch rokoch sme sa dostali do pozitívnej finančnej bilancie a boli sme v pluse už okolo 680-tisíc eur. To je prvý krok na to, aby mesto zdravo fungovalo,“ uviedol. Z investičných akcií spomenul rekonštrukciu verejného osvetlenia či systematickú prácu na rekonštrukcii chodníkov a ciest, materských škôl, rovnako aj oživenie priemyselného parku, ktorý dlho zíval prázdnotou. „Vidíme že v týchto dňoch už rastú prvé výrobné haly a o chvíľu pribudnú aj ďalšie. Práca je to najdôležitejšie, čo ľudia potrebujú pre zdravý rozvoj, či už svoj alebo rodín. Som presvedčený, že toto všetko tu máme aj preto, že tu máme diaľnicu,“ uviedol.

Majerský zvíťazil 4. novembra v krajských voľbách spomedzi jedenástich kandidátov na predsedu Prešovského samosprávneho kraja ako kandidát koalície KDH, SaS, OĽaNO a NOVA. Vo svojej práci sa chce hneď od začiatku zamerať na tri piliere, o ktoré opieral svoju kampaň, a teda cesty, prácu a rodinu. Majerský po zvolení uviedol, že naďalej ostane bývať v Levoči, keďže cesta do Prešova po diaľnici netrvá dlho.