Mestský kontrolór overí, či zimný štadión potrebuje úpravy za 5 miliónov eur

O kontrolu zákonnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri spravovaní a zabezpečovaní prevádzky objektu Zimného štadióna Ondreja Nepelu požiadali mestského kontrolóra bratislavskí mestskí poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva. Kontrolu chce mesto urobiť, aby malo kompletnú správu o stave štadióna. Posúdenie má kontrolór urobiť do 15. januára.

Mestskí poslanci zároveň chcú, aby primátor požiadal vládu SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o financovanie nákladov, ktoré súvisia so zabezpečením nevyhnutných opráv Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Do úprav štadióna patria: nový chladiaci systém, vzduchotechnika, vetranie i kúpa ďalšieho snežného pluhu. Opraviť treba aj mantinely, informačný systém a sedačky. Mesto však stále spláca predchádzajúcu rekonštrukciu štadióna. Správcom Zimného štadióna Ondreja Nepelu je mestská organizácia Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ), s požiadavkou na sa STaRZ obrátil Slovenský zväz ľadového hokeja.

Niektorým poslancom sa nepozdávalo, ako bude kontrolór stav štadióna a prípadné využitie mestských peňazí posudzovať. Ďalší sa zas pýtali, načo tam ide mestský kontrolór a čo vlastne ide kontrolovať. „Sme dokumentačná kontrola. Riaditeľ STaRZu ma ubezpečil, že má k dispozícii niekoľko odborných posudkov a ide tu o to, aby sme vedeli priamo na mieste preveriť, že posudky sú hodnoverné a vystihujú situáciu,“ vysvetlil novinárom mestský kontrolór Peter Šinály. Ako ďalej dodal, kontrolovať bude, či je úpravu nevyhnutné urobiť, alebo je to zbytočné. Podľa neho, ak sú na štadióne nedostatky, ktoré súvisia s bežným fungovaním, mesto ich musí vyriešiť bez ohľadu na to, že štadión funguje sedem rokov. „V prípade, že opravy nesúvisia s bežnou prevádzkou štadióna pre občanov, bezpochyby by to mal financovať štát,“ poznamenal Šinály.

Poslankyňa Izabela Jégh poznamenala, že peniaze, ktoré by mali ísť na štadión, by v meste radšej mohli využiť na dopravné značenie. Podľa poslanca Martina Kuruca, ak by sa mesto na oprave štadióna podieľalo, malo by mať zo športového podujatia aj časť zisku.

Štadión v bratislavskom Novom Meste zrekonštruovali a skolaudovali v roku 2011, mesto spláca sumu vyše 70-miliónov eur. S kompletnou prestavbou štadióna pre hokejový svetový šampionát v roku 2011 začalo mesto Bratislava 23. apríla 2009. Práce na stavbe zimného štadióna boli ukončené koncom novembra 2010, tréningové haly a podzemné parkovisko bolo hotové 28. februára 2011. Do roku 2008 bola kapacita štadióna 8 350 divákov na sedenie vrátane Sky boxov, Sky Lounge, po prestavbe je kapacita haly 10 000 miest.