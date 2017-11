Nie je to len obyčajná posteľ pre novorodencov

Nie je to len obyčajné novorodenecké lôžko, ale také, ktoré bábätku pomôže prekonať zdravotné komplikácie. Zostavu moderných prístrojov, ktoré poskytnú základnú zdravotnú starostlivosť chorým novorodencom bez ohľadu na pôrodnú hmotnosť či vek, získajú všetky nemocnice, ktoré umožňujú bezplatný pôrod. Spolu 53 novorodeneckých pracovísk. Prvé špeciálne lôžko už má Univerzitná nemocnica Martin.

Výhrevné lôžko, ktoré má zabezpečiť tepelný komfort maličkého pacienta, prístroj, ktorý ho umožní liečiť kyslíkom a veľkým prietokom zmiešaného vzduchu, a fototerapeutická lampa, ktorá je určená na liečbu novorodeneckej žltačky. To sú súčasti zostavy, ktorá pomáha liečiť novorodencov, u ktorých sa po narodení vyskytli problémy. Tak, aby sa dalo pomôcť nielen na špecializovaných pracoviskách, ale v každej, i v menšej pôrodnici. Zloženie špeciálnej zostavy konzultovali viacerí odborníci.

„Tieto prístroje by mali slúžiť práve na to, aby na všetkých novorodeneckých oddeleniach dokázali liečiť pacientov, ktorí síce nie sú kriticky chorí, ale sú chorí. A takto dostanú šancu ostať tam, kde sa narodili, kde majú svoje mamy, svojich príbuzných a tých pár dní choroby prečkať, aby potom mohli byť prepustení domov,“ hovorí Mirko Zibolen, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre neonatológiu a prednosta Neonatologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine (UNM).

Kvalitných prístrojov nikdy nie je dosť, sú čoraz dokonalejšie, umožňujú liečiť najmenších pacientov, no uľahčia prácu i lekárom či sestrám. Nový súprava je navyše zostavená tak, aby sa k bábätku na lôžku jednoduchšie dostali aj rodičia. „Maminky majú lepší prístup k svojim deťom, môžu sa ich dotýkať, láskať, vidieť dieťatko z očí do očí. Detičky tak majú zabezpečený nielen prístrojový benefit, ale i to, že aj mamička si ho môže dotykom ošetrovať,“ zdôraznila vedúca sestra Neonatologickej kliniky UNM Marta Kantárová.

Ročne potrebuje pomoc 5-tisíc detí

Novú výbavu už môžu využívať v Martine a začiatkom budúceho roka by mala byť súčasťou nemocníc naprieč celým Slovenskom, v ktorých je možný bezplatný pôrod. „Chceme začiatkom kalendárneho roka rozdistribuovať prístroje pre všetkých 53 nemocníc,“ priblížil generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Matúš Gála.

Peniaze na kúpu lôžok s prístrojmi získal obchodný reťazec z akcie, v rámci ktorej od 6. novembra mohli zákazníci získať jedno z troch dvoj-CD na motívy rozprávok Pavla Dobšinského – Zlatovláska, Popolvár a Ako išlo vajce na vandrovku – za 1 euro. Celý výnos z predaja je venovaný na zabezpečenie prístrojov. Cena jednej zostavy je vyše 19-tisíc eur. Zaobstaranie 53 tak vyjde na viac ako 1 milión eur. „Pomôcť tým, ktorí si nevedia pomôcť sami, je najužitočnejšie a práve preto sme sa rozhodli podporiť tých najmenších a práve novorodenecké oddelenia, ktoré poskytujú bezplatný pôrod,“ dodal Gála.

Je to už tretí projekt, ktorý realizuje reťazec. V roku 2015 daroval 14 nemocniciam, ktoré pomáhajú najrizikovejším novorodencom, 34 inkubátorov. Vlani to bola zostava prístrojov pre 53 nemocníc, ktorá pomáha zachrániť život novorodencom v prvých minútach po narodení a to tak, že pomáha liečiť i stabilizovať dieťatko, kým mu bude poskytnutá špecializovaná pomoc na odbornom pracovisku.

Ročne sa na Slovensku narodí 50– až 55-tisíc detí, asi 5-tisíc z nich si vyžaduje pomoc. „V súčasnosti vieme zachrániť relatívne veľké percento, to znamená, ak si zoberieme deti od 1000 gramov, tak zhruba 80 percent z nich vieme zachrániť. Pred dvadsiatimi rokmi sme nevedeli zachrániť skoro žiadne. Ale dnes sa nechceme hrdiť tým, koľko ich ideme zachrániť, ale v akej kvalite budú prežívať,“ zdôraznil Zibolen.