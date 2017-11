Gabčíkovo: Bude kompa aj dva tunely?

Na prechod cez gabčíkovský kanál dnes slúži kompa medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica s kapacitou 18 osobných áut a 100 chodcov. Na rozdiel od svojej predchodkyne nie je až tak limitovaná nepriaznivým počasím. Stále však nejde o plnohodnotné dopravné riešenie. Zmeniť to má projekt tunelov, na ktoré sa majú prebudovať dva otvory priepustu pod vodným dielom. Vzniknúť by mali asi tri kilometre od kompy.

Odborníci z Vodohospodárskej výstavby a Slovenskej technickej univerzity projekt odobrili. „Analyzovali aktuálny stav otvorov priepustu a doterajšie výsledky dokazujú, že takéto riešenie by bolo realizovateľné,“ uviedol na pondelkovom brífingu minister životného prostredia Lászlo Sólymos.

Jeden tunel má slúžiť pre osobné autá, druhý budú využívať cyklisti a chodci. Ak pôjde všetko bez prieťahov, ich výstavba by sa mohla podľa ministra začať na prelome rokov 2018 a 2019. Toto dopravné riešenie má byť nielen rýchlejšie a pohodlnejšie, ale zároveň aj ekonomickejšie ako prevádzka kompy.

Ferenčák: Tunel nebude pre kamióny

Starosta obce Vojka Donald Álló upozorňuje, že aktuálnu situáciu nepoznajú. „Vedenie Vodohospodárskej výstavby s nami v tejto chvíli nekomunikuje. Posledné informácie máme spred niekoľkých mesiacov. Podľa nich by tunelom prešli len osobné autá, väčšie už nie. Problém s prepravou by tak tunel riešil len čiastočne. Čo však s tými ostatnými vozidlami?“ pýta sa starosta.

S podobnými otáznikmi vidí projekt aj starostka obce Kyselica Erika Orosz Ágošton. „Neviem, či je to realizovateľné z pohľadu bezpečnosti.“ Otázkou podľa nej je, či sa do tunela dokáže dostať napríklad sanitka alebo hasičské auto v prípade, že by sa v ňom niečo stalo. Za výhodu však považuje zrýchlenie presunu obyvateľov a odbúranie konfliktov, ktoré dnes vznikajú medzi ľuďmi pri nástupe na kompu. „Stáva sa, že sa tam nahromadí viac áut, ako dokáže previezť. Vodiči, ktorí sa na ňu nedostanú, musia čakať.“ Kompa by podľa starostky mohla premávať častejšie.

Okrem toho obyvatelia šiestich priľahlých obcí majú na kompu za vopred určených podmienok prednostný vstup. Týka sa to obcí Vojka nad Dunajom, Dobrohošť, Bodíky, Kyselica, Rohovce a Horný Bar. Vodiči zo širšieho okolia či turisti ich jednoducho musia pustiť dopredu.

Hovorca environrezortu Tomáš Ferenčák potvrdil, že tunel nebudú môcť využívať kamióny. „Projekt počíta s tým, že na oboch stranách tunela vznikne stanica prvej pomoci a hasičská stanica. V konečnom dôsledku by sa bezpečnosť pre obyvateľov Žitného ostrova mala zvýšiť. Samozrejme, je to v rovine možností.“ So zrušením kompy sa podľa neho v tejto chvíli neráta. Jej úloha sa má vyjasniť po prípadnej rekonštrukcii tunelov.

Začali posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Všetky potrebné merania, ktoré si projekt vyžadoval, už boli dokončené a dávajú mu zelenú. „V súčasnosti prebieha diagnostika existujúcich vozoviek a dopravno-inžinierske posúdenie,“ priblížil Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátnej Vodohospodárskej výstavby.

Po ich skončení bude nasledovať rozpracovanie technického riešenia, ktoré presnejšie určí odhadované náklady na realizáciu projektu. Vodohospodárska výstavba zároveň začala s prípravou podkladov pre projekt na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Priepusty slúžia na odvádzanie priesakových vôd do ramennej sústavy Dunaja. Betón a betonárska výstuž otvorov sú podľa meraní vo veľmi dobrom stave a podložie priepustu je stabilné. Premena na cestu pre verejnosť si však vyžaduje zabezpečenie zariadení na monitorovanie priesakov, otrasov a teplotných zmien a taktiež nanesenie ochranných náterov a protipožiarnej vrstvy. Tunel by mal potom vyhovovať 59 rokov, s dôsledným monitoringom a údržbou aj dlhšie.