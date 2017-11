Vodičov v ružinovskom Prievoze čaká zmena v doprave

Po novom tak v území ohraničenom Mierovou, Telocvičnou, Sysliou, Gruzínskou a Hraničnou ulicou bude zvislé dopravné značenie obmedzujúce najvyššiu dovolenú rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu a zakazujúce vjazd nákladných vozidiel okrem dopravnej obsluhy.

Zároveň odstránia zvislé dopravné značenie na križovatkách Syslej ulice s Rovnou, Konopnou a Kláštornou ulicou, čím vzniknú neriadené križovatky s pravidlom prednosti v jazde pre vozidlá prichádzajúce sprava. Tieto úpravy vykonajú podľa projektu organizácie dopravy, ktorý schválili ešte v septembri tohto roka v Komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy.

Mestská časť pôvodne plánovala v Prievoze viaceré ulice zjednosmerniť, no aj napriek rokovaniam s rôznymi skupinami obyvateľov sa nepodarilo nájsť riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre všetkých. Jedným z problémov, na ktorý poukazovali obyvatelia, bolo skracovanie si cesty nákladných áut cez Prievoz na diaľnicu. Práve tomuto by malo predísť zníženie rýchlosti a aj zákaz vjazdu nákladných áut do tejto lokality.