Ambasáda USA je pripravená za plot zaplatiť nájom 480 000 eur

„Mestskému parlamentu sa však opakovane nepodarilo zhromaždiť nevyhnutné kvórum na schválenie nášho prenájmu bezpečnostného obvodu, čo by nám legálne umožnilo vyplatiť nájom,“ uvádza Veľvyslanectvo USA vo svojom stanovisku. Reaguje tak na začiatok konania na odstránenie plota.

Americká ambasáda nemá platnú nájomnú zmluvu k pozemkom pred svojou budovou a plot je už vyše roka čiernou stavbou bez právoplatného stavebného povolenia. Podľa Viedenského dohovoru je však bezpečnostná zóna súčasťou ambasády aj na priľahlých pozemkoch bez ohľadu na vlastníctvo.

Pre odstránenie plota okolo budovy americkej ambasády na Hviezdoslavovom námestí bolo minulý týždeň miestne zisťovanie. Podľa bratislavského mestského poslanca Martina Borguľu účastníci pojednávania konštatovali, že nie je dôvod na dodatočnú legalizáciu plota. Ambasáda považuje za nešťastné, že bezpečnosť ich amerických a slovenských zamestnancov ako aj obyvateľov Bratislavy a návštevníkov veľvyslanectva sa stali politickou otázkou. „Viedenský dohovor vyžaduje, aby hostiteľské krajiny zabezpečili bezpečnosť diplomatických misií. Americké právo a ministerstvo štátnych predpisov vyžadujú, aby sme udržali bezpečnostný plot, aby sme zabezpečili bezpečnosť každého, kto pracuje alebo navštevuje veľvyslanectvo,“ pripomína americká ambasáda s tým, že v roku 2002 podpísali s Bratislavou i bratislavským Starým Mestom dohody, ktoré povoľovali veľvyslanectvu inštalovať a udržiavať bezpečnostné ohradenie.

O odstránení plota z Hviezdoslavovho námestia už bratislavskí mestskí poslanci hovorili na niekoľkých zasadnutiach zastupiteľstva. Naposledy sa touto témou zaoberali koncom septembra, keď opäť neschválil prenájom pozemkov na Hviezdoslavovom námestí, na ktorých stojí bezpečnostný plot pred americkým veľvyslanectvom. Celková suma, ktorú mohlo hlavné mesto získať z prenájmu, mala byť 480-tisíc eur za rok. Návrh na nájom pozemkov Spojeným štátom americkým predkladali poslancom na dobu určitú, do 15. augusta 2019 s dvojročnou opciou do augusta 2021. Ambasáda informuje, že svoju novú budovu s rozlohou 4,6 hektára by chceli pri novom Slovenskom národnom divadle. Na definitívnom riešením sa však veľvyslanectvo s miestnymi orgánmi a inými stranami zatiaľ nedohodli.

Ambasáda USA mala mestské pozemky na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici s rozlohou približne 1 300 metrov štvorcových prenajaté od roku 2005. Bezpečnostné opatrenia okolo budovy na Hviezdoslavovom námestí spravilo veľvyslanectvo v súvislosti s teroristickým útokmi v New Yorku z 11. septembra 2001.