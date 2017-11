Zo svadby z trucu bola láska na celý život, manželia zo Žiliny sú svoji už 60 rokov

Vraj sa brali z trucu, po krátkej známosti, no napokon im láska vydržala celý život. Sú spolu už 60 rokov a ako sa hovorí – v dobrom i zlom. „Musíme všetko prekonať, obidvaja spolu. Keby nebolo opory – jeho, tak to neprekonáme,“ hovorí 81-ročná Jarmila Šmáriková. Pred šesťdesiatimi rokmi by jej ani na um nezišlo, že budú spolu oslavovať diamantovú svadbu. A predsa sa tak stalo – v utorok, na žilinskej radnici.

Jarmilin manžel 87-ročný Milan Šmárik je veselý človek. „Ináč som si dobrú ženu vybral. Dnes ma o štvrtej ráno budila, že máme sobáš – vraj umývaj sa sprchuj sa, aby som bol fešák, tak som teraz tu,“ povedal včera na radnici.

Fotografia čerstvých mladomanželov Šmárikovcov z roku 1957. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Diamantová svadba, ktorú včera oslávili, bola akoby ich druhou svadbou. Milan s úsmevom poznamená, že na tretiu ho už nenahovoria. „Otec je taký živel, humor ho drží pri živote. A mama je veľmi dobrý a jemný človek. A má božskú trpezlivosť,“ predstaví svojich rodičov dcéra Jarmila Sládeková.

Milan je však nielen vtipný, ale aj veľmi citlivý človek, aj jemu sa pri diamantovej svadbe zarosili oči slzami. Je vďačný za rodinu, ktorú s Jarmilou majú. Narodili sa im tri dcéry, jedna im žiaľ zomrela ako dvojročná na komplikácie pri osýpkach. V súčasnosti majú okrem dvoch dcér aj tri vnúčatá a štyri pravnúčatká. „Stará mama so starým otcom sú asi tí ukážkoví starí rodičia, milujúci, dajúci úplne všetko zo srdca,“ povedala Soňa Hrmelová, najmladšia vnučka.

Manželia Šmárikovci oslávili diamantovú svadbu na žilinskej radnici. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Milan bol od 15 rokov sirota, po smrti rodičov zostali traja bratia, ktorí sa museli životom prebíjať sami. Rodák zo Žiliny – Budatína sa v Ostrave vyučil za zámočníka, pracoval v žilinskom textilnom závode Slovena a neskôr ako predseda závodného ROH.

Jarmila je od manžela o päť rokov mladšia, pochádza z Hlohovca. V Ružomberku vyštudovala Strednú textilnú priemyslovku. Po skončení školy na základe vtedajšieho umiestnenkového systému prišla pracovať do žilinskej Sloveny, kde robila úradníčku.

Ich najstaršia dcéra Jarmila prezradila, že rodičia sa brali po krátkej známosti. Vraj to bol sobáš z trucu. Mama bola sklamaná z predchádzajúceho vzťahu, a vtedy zrejme ani netušila, že po sklamaní v láske stretla iného – osudového muža, s ktorým jej vzťah drží už 60 rokov. „Ja som mala fešáka a nechal ma. Tak som si povedala, ktorý príde prvý, toho si vezmem. Ale som rada, že som si dobre vzala,“ zaspomínala 81-ročná pani Šmáriková. Manželmi sa stali 16. novembra 1957.