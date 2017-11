V Bratislave sa začínajú mestské aj Staromestské vianočné trhy

Aj tento rok čaká na ľudí sprievodný program, začiatok staromestských trhov odštartuje koncert speváka Roba Opatovského a hercov Novej scény. Kultúrny program obohatí vianočnú atmosféru s tradičnými stánkami aj počas nasledujúcich dní, odohrávať sa bude najmä na pódiu medzi zónou so stánkami a historickou budovou Slovenského národného divadla vždy od štvrtka do nedele. Každý štvrtok od 16:00 vystúpia žiaci zo staromestských základných, materských a cirkevných škôl. V piatok, v sobotu a v nedeľu od 17:00 sa budú na pódiu konať koncerty známych hudobníkov a skupín. Každú nedeľu starosta spolu s cirkevnými hodnostármi zapáli o 18:00 jednu sviecu na veľkorozmernom adventnom venci v centrálnej časti námestia a na Mikuláša je pre deti pripravený program Mikuláš s herečkou Zuzanou Haasovou a divadlom Haaf so začiatkom o 15:30. Počas trvania trhov budú mať ľudia k dispozícii aj klzisko, charitatívne stánky a nebude chýbať ani zóna pre deti.

Okrem Staromestských vianočných trhov sa v piatok začínajú aj mestské Vianočné trhy, pri ktorých rozsvietia stromček na Hlavnom námestí. Akcia sa začne o 17:00 a odštartuje sériu podujatí, ktoré nazvali Vianočná Bratislava 2017, tento rok bude trvať do piatka 22. decembra. Atmosféru Vianoc zažijú Bratislavčania a návštevníci mesta na Hlavnom, Františkánskom, Primaciálnom a Hviezdoslavovom námestí. Súčasťou Vianočnej Bratislavy je aj program v bratislavských mestských častiach, v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava i na Bratislavskom hra­de.