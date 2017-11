Premnožené diviaky v trenčianskom lesoparku si vzali na mušku poľovníci

Dokonca hrozí, že sa medzi ňou roznesú choroby. Na základe žiadosti vedenia mesta Trenčín, ktoré je vlastníkom a užívateľom pozemkov v lesoparku Brezina a Poľnohospodárskeho družstva v Soblahove, ktoré zas vlastní pozemky, kde robia diviaky šarapatu, povolil Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Trenčíne poľovačku na Brezine aj na poľnohospodárskych pozemkoch v juhovýchodnej časti. Poľovníci napokon zastrelili desať diviakov. Zbytok zachránila hustá hmla.

Mesto Trenčín vyzvalo ľudí, aby nechodili do lesa v čase poľovačky, teda ráno od deviatej hodiny až do 15. hodiny popoludní. „Spoločná poľovačka je jedným z opatrení na reguláciu premnoženej zveri, ktorá na tomto území nemá prirodzeného predátora, spôsobuje škody na poľnohospodárskych a lesných kultúrach a často sa vyskytuje aj v blízkosti ľudských obydlí,“ potvrdila hovorkyňa primátora mesta Trenčín Erika Ságová.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Na poľovačke sa zúčastnilo okolo osemdesiat chlapov z celého Slovenska.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Povolenie na individuálny lov potrvá podľa nej do 15. februára a spoločné poľovačky na diviačiu a líščiu zver povoľuje trikrát až do konca januára budúceho roku. Mesto reagovalo na fakt, že diviaky sa v poslednej dobe veselo prechádzali po najväčšom trenčianskom sídlisku Juh a ľudia ich vídali postávať dokonca na autobusovej zastávke. Za posledných päťdesiat rokov stúpol podľa štatistík počet diviačej zveri až päťnásobne, za čo môže aj veľkoplošné pestovanie kukurice a nezáujem vlastníkov obhospodarovať pôdu, kde má zver dobré úkrytové podmienky.

Diviaky páchajú škody

V Soblahove sa tak vo štvrtok skoro ráno zišli desiatky poľovníkov z celého Slovenska. Ich cieľ bol jasný – mestský lesopark Brezina, ktorý strážila aj mestská polícia, aby sa sem nedostali žiadni ľudia. Inokedy nepoľovná plocha sa zmenila na streľnicu.

„Odhadom sa tu stretlo okolo šesťdesiat strelcov a honcov približne dvadsať s dostatočným počtom poľovne upotrebiteľných psov. Ideme na Brezinu znížiť stavy diviačej zveri, ktorá pácha škody. Je premnožená. Je povolené loviť diviačiu zver bez ohľadu na vek a pohlavie, plus lane a mláďatá,“ vysvetlil šéf Poľovného združenia Ostrý vrch zo Soblahova Ján Drha. Ten vraví, že s diviakmi na Brezine sa v poslednej dobe bežne stretávajú bežci aj chodci.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Šéf poľovného združenia Ján Drha zo Soblahova pred poľovačkou chlapom rozdával inštrukcie.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Dôvod je ten, že diviaky sú vo všeobecnosti inteligentné zvieratá, ktoré veľmi rýchlo zistia, kde je pre nich bezpečne. Aj preto vyhľadávajú mestské parky, pretože je tam jedlo a nebezpečenstvo im tu spravidla nehrozí žiadne, keďže ide o nepoľovné plochy. Normou sú tri až štyri diviaky na sto hektárov, realita je však podľa J. Drhu taká, že sú viac ako desaťnásobne premnožené..

„Ľudia majú radi zvieratká, takže ich prikrmujú a o rok, dva, tri je potom stav taký, aký je. Problém s ich premnožením už má Prievidza, Žilina, ale aj Praha či Berlín. Nevyhýbajú sa ani veľkomestám, ruch im vôbec nevadí. Je veľmi ťažké odhadnúť, aký je ich počet na Brezine, keby bol sneh, vedeli by sme si to odpozorovať,“ povedal J. Drha.

Vyšetria, či diviak nebol chorý

Podľa neho prišli poľovníci od Dunajskej Stredy, cez Trnavu, až po Žilinu. „Mali sme možnosť pozvať ľudí, ktorých si ceníme, vážime, či už z titulu miesta, ktoré zastávajú, alebo nám pomohli v rámci združenia,“ dodal J. Drha s tým, že podobne veľké akcie už organizovali. V lesoparku Brezina ide v poradí už o piatu veľkú poľovačku v priebehu piatich rokov. Drha vraví, že poľovníci sú povinní z každého kusa ulovenej zveri odovzdať vzorku na laboratórne vyšetrenie, ktoré určí, či nebol diviak chorý.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Asi osemdesiat poľovníkov sa zúčastnilo na veľkej diviačej poľovačke v lesoparku Brezina.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Pri každom kuse vyšetrujú aj mor, práve ten robí poľovníkom najväčšie vrásky na čele.

„My máme prehľad o zdravotnom stave zveri a zatiaľ sa našťastie pozitívny diviak nenašiel, hoci za hranicou Moravy, v Zlínskej oblasti je doslova Sodoma-Gomora. Tam je mor vážnou záležitosťou. Predpokladalo sa, že pri africkom more ošípaných je až stopercentná úmrtnosť, ale ukázalo sa, že to nie je pravda, čo je práve problémom. Niektoré kusy sa totiž stali imúnnymi a roznášajú mor ďalej. Tam preto potrebujú zlikvidovať všetko,“ uzavrel poľovník s tým, že nebezpečenstvo, že sa mor rozšíri aj na Slovensko je obrovské.

„Je to epidémia, ktorú prenesie aj človek na topánke, na aute, takže sme ostražití a sme z toho vyľakaní,“ dodal poľovník.

Jediná žena

Medzi osemdesiatkou chlapov bola aj jedna mladá poľovníčka. „Ja sa tomu venujem odmalička, pretože tatino bol predsedom poľovníckeho združenia, aj brat je poľovník. Od malička som chodievala do hôr. Celá rodina máme k tomu vzťah a poľovníctvo som aj vyštudovala vo Zvolene na lesníckej fakulte,“ povedala Anna Hanincová z Mníchovej Lehoty. Tá vraví, že iba jediný raz bola na poľovačke, kde boli dve ženy, inak poľuje so samými mužmi."



(Kliknutím na obrázok zväčši, Anna Hanincová z Mníchovej Lehoty bola jedinou poľovníčkou medzi desiatkami kolegov - mužov.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Ale myslím si, že to že som tu, je pre chlapov aj spestrenie, takže ma berú do partie," smeje sa Anna. Tá vraví, že nemá problém vystreliť na diviaka, že na niečo také sa zvyknúť dá. „Je to bežná súčasť života, treba to robiť a netreba sa nad tým zamýšľať, aj keď zveri treba vzdať samozrejme úctu. Každý jeme mäso a tiež si myslím, že ak ich zastrelíme priamo v lese, je to pre zvieratá menej stresujúce, ako keby sme ich chovali v zajatí a potom ich zabili.“

Na poľovačke sa zúčastnil aj Leoš Macek z Moravy so psami „Plemeno slovenský kopov je špecialista na vyhľadávanie čiernej zveri. Kamaráti ma sem pozvali, práve preto, že mám tieto psy. Pes má vrodené vlastnosti, ale aj tak musí prejsť náročným výcvikom. Takýto pes dozrieva v troch rokoch života,“ vysvetlil L. Macek.