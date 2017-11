DPB: Električková trať na Špitálskej je spôsobilá na prevádzku

Nová električková trať na Špitálskej ulici v hlavnom meste SR Bratislave je z technického pohľadu spôsobilá na prevádzku, tvrdí to Dopravný podnik Bratislava (DPB). Po technicko-bezpečnostnej skúšobnej jazde električky po trati o tom informoval vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Zenon Mikle.

“Dopravný podnik Bratislava už podal žiadosť o kolaudáciu a električkovú dopravu spustí, keď dostane rozhodnutie od správneho orgánu,“ dodal s tým, že po ulici už môžu jazdiť aj autá.

Sporná zastávka

Zastávka mestskej hromadnej dopravy na električkovej trati na Špitálskej ulici nebude tam, kde ju pôvodne navrhovali, teda neďaleko od dočasnej zastávky Kamenné námestie. Tento návrh sa stretol s námietkami obyvateľov, ktorí na tomto mieste žijú. DPB po námietkach správnych orgánov v stavebnom konaní voči zastávke, ktorú plánovali na Špitálskej 31–35, pripravil projekt.

Znamená to, že zastávka Mariánska, smer Kamenné námestie, bude napokon na pôvodnom mieste. Jej prevádzka je však podľa DPB závislá od stavebno-povoľovacieho konania. „Keďže DPB má záujem sprevádzkovať trať čo najskôr, spustenie prevádzky bez zastávky Dva levy je pravdepodobné,“ spomenula minulý týždeň hovorkyňa DPB Adriana Volfová.

Križovatku sprejazdnia

Križovatku Mickiewiczova-Špitálska ulica od soboty 25. novembra sprejazdnia. Trolejbusové linky mestskej hromadnej dopravy s označením 207, 208, N53 a N70 tak budú opäť jazdiť po pôvodnej trase na Mickiewiczovej ulici. Dopravný podnik Bratislava o tom informuje na svojej oficiálnej webovej stránke. Križovatku pre opravu električkovej trate na Špitálskej ulici uzatvorili 16. októbra. Vjazd do ulice majú do soboty len obyvatelia a prevádzky, ktoré tu sídlia.

Rekonštrukcia na Špitálskej

Stavebné práce na električkovej trati na Špitálskej ulici v Bratislave začiatkom septembra dočasne zastavili. Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodlo, že stavba električkovej trate nie je povolená v súlade so zákonom, pretože v procese sú viaceré pochybenia. Práce pokračovali od 26. septembra. Pre stavebné práce na Špitálskej ulici od 1. augusta presmerovali električkové linky 3, 4 a 9 obojsmerne. Úsek opravovali od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova – Americké nám. – Špitálska. Cieľom opravy bola komplexná rekonštrukcia koľajového zvršku a nástupíšť. Projekt rieši opravu dvojkoľajnej električkovej trate bez zmeny smerového a výškového vedenia so zabudovaním antivibračných a protihlukových opatrení. Zhotoviteľom stavby za 2 532 067 eur bez DPH je spoločnosť EUROVIA SK, a.s. DPB rekonštrukciu električkovej trate na Špitálskej ulici financuje zo zdrojov Hlavného mesta SR Bratislavy, mesto Bratislava je 100-percentným akcionárom Dopravného podniku Bratislava.