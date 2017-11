Spory medzi poslancami a Nesrovnalom paralyzujú Bratislavu

(Kliknutím na obrázok zväčši, Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal (uprostred) na mestskom zastupiteľstve.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Ivan Majerský, Pravda

Tak ako v lete, ani tento raz nemá primátor v pláne poslancom vyhovieť. Tvrdí, že uznesenie prekračuje rámec kompetencií zastupiteľstva, čo je v rozpore so zákonom o obecnom zriadení a zákonom o hlavnom meste. „Predmetné uznesenie je taktiež v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko zákon taxatívne vymenúva dôvody, pre ktoré je možné súťaž zrušiť. Také dôvody nenastali,“ uviedla hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer s tým, že politické zásahy do verejnej súťaže bránia zmene súčasného nevyhovujúceho stavu verejného osvetlenia.

Podľa magistrátu je obstarávanie na prevádzkovateľa osvetlenia v Bratislave najväčším projektom obnovy infraštruktúry za uplynulé roky. „Verejné obstarávanie hlavné mesto riadne vyhlásilo koncom apríla a celý proces naďalej prebieha transparentne a striktne podľa zákona o verejnom obstarávaní,“ dodala hovorkyňa mesta.

Čo môžu robiť poslanci?

Mestský poslanec Milan Vetrák konštatoval, že legislatíva je v tomto prípade nastavená výraznejšie v prospech primátorov a starostov, na úkor zastupiteľstva. „Môžeme dať verejné vyhlásenie, ktorým spochybníme platnosť takýmto spôsobom uzatvorenej zmluvy. Existuje stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu, že zmluvy takéhoto charakteru z hľadiska objemu peňazí by malo schvaľovať mestské zastupiteľstvo, aj keď nepodliehajú zákonu o verejnom obstarávaní,“ povedal s tým, že podobná situácia vznikla aj pri obstarávaní parkovania v Petržalke.

Poslanci v podstate nevedia primátora zastaviť. Môžu sa obrátiť na Najvyšší kontrolný úrad alebo podať na neho trestné oznámenie, čo na začiatku kauzy osvetlenie zvažoval poslanec Martin Borguľa. Ten potom, keď neuspel s argumentmi ani námietkami priamo na magistráte, obrátil sa na Úrad pre verejné obstarávanie. „Ten však musí počkať až na vyhodnotenie súťaže a následne sa začne zaoberať mojím podnetom. Osobne si myslím, že súťaž bude zrušená ex offo z rozhodnutia ÚVO. V prípade, že by tak nebolo, tak budem zvažovať ďalšie kroky v tých intenciách, ako som spomínal v lete,“ povedal Martin Borguľa.

Nesrovnal na tenkom ľade?

Obstarávanie osvetlenia môže Nesrovnal doviesť do konca aj bez podpory zastupiteľstva.

Vyhlásenie, ktorým by zastupiteľstvo spochybnilo platnosť zmluvy, by podľa poslanca Milana Vetráka malo zapôsobiť skôr na druhú stranu, ktorá bude zmluvu uzatvárať. „Platnosť zmluvy a jej postavenie sú do budúcnosti veľmi neisté. Lebo ak nemá obavy primátor, tak minimálne víťazný subjekt, ktorému ide o peniaze a bude mať isté náklady. On by mal mať tiež právnu istotu, že keď sa o rok zmení vedenie, nezruší sa zmluva,“ povedal Vetrák.

Poslanci si teda musia počkať do decembrového zastupiteľstva, aké budú ďalšie kroky primátora. Ten však dal jasne najavo, že obstarávanie bude pokračovať.

Zastupiteľstvo ešte môže odsúhlasiť, aby primátor predložil konečnú zmluvu na prerokovanie. „Myslím si, že v tomto bude názorová zhoda naprieč klubmi. Teda aj keď dokončí proces obstarávania, nech zmluvu určite pred podpísaním predloží na schválenie,“ povedal Vetrák. Lenže, ako dodal, poslanci ho opäť môžu o to iba požiadať.

Nezhody paralyzujú Bratislavu

Nezhody medzi vedením mesta a zastupiteľstvom vyústili, okrem množstva mimoriadnych zasadnutí, aj do zníženia platu primátora. Dôvodom bol podľa niektorých poslancov fakt, že zlyháva komunikácia a Nesrovnal nerešpektuje mestské zastupiteľstvo.

Poslanec Vetrák v tejto súvislosti upozornil na možnosť, či nie je konanie primátora v rozpore s verejným záujmom. „Neplní uznesenia, ktoré sú v zmysle zákona platné, lebo sme prelomili jeho veto. Poďme sa rozprávať, či to nie je v rozpore s verejným záujmom. Potom by hrozilo samozrejme konanie podľa ústavného zákona, t.j. 12-mesačný plat ako sankcia a pri druhom opakovanom porušení strata mandátu,“ dodal Vetrák.

Osvetlenie totiž nie je zďaleka jediným problémom, kde pre nezhody Nesrovnala s poslancami, zostáva riešenie v nedohľadne. Za všetko spomeňme napríklad parkovanie.