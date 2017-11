Uzatvoria dva vstupy do podchodu na Trnavskom mýte

Od 1. decembra sa začnú práce, ktoré si budú z hľadiska bezpečnosti vyžadovať dočasné uzavretie dvoch vstupov do podchodu. Ide o vstup do podchodu Nová Tržnica a električkové nástupište č. 1. Alternatívne trasy budú na povrchu Trnavského mýta. Dočasné obmedzenia sú naplánované do marca 2018.