Policajná inšpekcia vyšetruje zásah proti násilníkovi, po ktorom zomrel

Dvojčlenná policajná hliadka bola privolaná v nedeľu okolo 21.30, aby preverila podozrenie z domáceho násilie v Hlohovci, v byte na Nitrianskej ulici. O udalosti informuje tlačová správa ministerstva vnútra.

Pred vchodom policajtov privítal muž. Ukázalo sa, že ide o Miroslava N., na ktorého manželka volala policajtov, kvôli jeho agresívnemu správaniu. Jeden z policajtov ostal s podozrivým, a druhý išiel vec preveriť do bytu. Ako uviedla pani Mária -manželka, jej manžel už od obeda pije alkohol, a je k nej a jej matke agresívny. Nadával im a vyhrážal sa ublížením na zdraví. Fyzicky na ňu nezaútočil, ale v minulosti už k napadnutiu malo dôjsť, dokonca bola nútená utekať z domu. V ten deň už na danej adrese zasahovali aj mestskí policajti, ktorí vec vyriešili dohovorom. Po ich odchode odišiel do pohostinstva a vrátil sa ešte agresívnejší.

Muž po zásahu začal ťažko dýchať

Policajti sa na základe získaných informácií rozhodli vykázať Miroslava zo spoločného obydlia. Ukázalo sa, že to nebolo prvýkrát, rovnaký postup policajti zvolili aj v auguste tohto roka. Následne si Miroslav išiel v sprievode polície do bytu zbaliť osobné veci, kde sa však jeho správanie vyhrotilo. Nadával im a párkrát sa na hliadku zahnal. Až keď namieril svoj vystupňovaný hnev na manželku a rozbehol sa za ňou, policajti mu cestu zatarasili. Keďže začal klásť aktívny odpor, spacifikovali ho a na zemi mu nasadili putá. Vtom si všimli, že v tvári začal červenieť a ťažko dýchať. Okamžite mu sňali putá, privolali rýchlu zdravotnú pomoc a začali mu poskytovať umelé dýchanie a masáž srdca až do príchodu lekára. Ten si ho prevzal v stabilizovanom stave s podozrením na infarkt. Po prevoze do nemocnice pacient zomrel. Presnú príčinu smrti ukáže až pitva.

Policajti použili donucovací prostriedok hmaty a chvaty pri nasadení pút, pretože zaisťovali bezpečnosť pred bezprostredne hroziacim útokom. Ich použitie bolo nadriadeným vyhodnotené ako opodstatnené.

Postup policajtov preveruje policajná inšpekcia.