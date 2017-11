Slúžia modré preukazy ZŤP tým, čo ich potrebujú?

Otto Bašťovanský z Mestskej polície v Žiline pri kontrole parkovacích preukazov pre osoby so zdravotným postihnutím.

Otto Bašťovanský z Mestskej polície v Žiline pri kontrole parkovacích preukazov pre osoby so zdravotným postihnutím. Autor: Renáta Jaloviarová , Pravda

Na ulici v centre Žiliny stojí dvanásť áut, až osem z nich má za oknom parkovaciu kartičku osoby so zdravotným postihnutím. Ale len v dvoch prípadoch sú preukazy v poriadku. Ostatné treba preveriť, pretože sú zastrčené medzi palubnou doskou a sklom tak, že nie je možné určiť, či sú platné, alebo či nie sú náhodou sfalšované. Kontrolu v Žiline iniciovali práve združenia ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí poukazujú na zneužívanie modrých preukazov špekulantmi.

Vjazd či parkovanie v pešej zóne v historickom centre Žiliny sú možné len so špeciálnym povolením. Mali by ho mať len tí, čo tam bývajú alebo majú prevádzky, ktoré je nutné zásobovať. A ešte ľudia so zdravotným postihnutím, ktorým boli cez úrady práce vydané parkovacie preukazy ZŤP. Takí môžu stáť nielen na vyhradených miestach, ale napríklad v pešej zóne aj inde, ale na nevyhnutný čas, ktorý však zákon už časovo nevymedzil. A práve áut s modrou kartičkou bolo pri včerajšej razii v historickom pešom centre v Žiline až priveľa.

„V priebehu hodiny bolo skontrolovaných viac ako 40 vozidiel, ktoré stáli v pešej zóne. Väčšia polovica bola označená parkovacími preukazmi osôb so zdravotným postihnutím. Len dve vozidlá však mali preukazy na miestach, na ktorých preukaz má byť umiestnený. Všetky ostatné ich mali dané tak, že boli nečitateľné,“ zhrnula hovorkyňa Žilinskej parkovacej spoločnosti Ivana Strelcová.

Aj Jana Filipová z Krajského centra nepočujúcich v Žiline zdôrazňuje, že áut s parkovacími preukazmi pre invalidov v centre Žiliny pribúda. „A pritom zdravotne postihnutí, ktorí naozaj potrebujú takýto parkovací preukaz, ho získajú veľmi ťažko alebo vôbec nie. Alebo keď potrebujú zaparkovať a majú parkovací preukaz, tak nemajú kde, pretože autá na vyhradených miestach stoja aj celý deň. Chceme, aby sa na takýchto parkovacích miestach určila maximálna doba státia,“ povedala Filipová.

Viackrát rozmnožený preukaz pre invalida alebo taký, ktorého majiteľ už dávnejšie zomrel, aj takéto sa už našli za oknami áut pri kontrolných akciách v Žiline. Pritom by ich mali používať najmä tí, ktorým sú preukazy určené, alebo ľudia, ktorí zdravotne postihnutého človeka aj naozaj v aute vezú. „Ku každému jednému vozidlu s takýmto preukazom by sme potrebovali asi aj jedného policajta, ktorý to bude kontrolovať,“ poznamenal Milan Taška zo Slovenskej parkovacej asociácie.

Taška hovorí, že vydávanie preukazov treba prehodnotiť a zmeniť výnimky, ktoré nahrávajú práve špekulantom. Preukaz často používajú aj príbuzní invalida, hoci takúto osobu v aute práve nemajú. „Ak niekto trikrát poruší tento systém, tak mu preukaz zoberme. Potom určite držiteľ preukazu ho bude držať u seba a bude sa používať naozaj len v zmysle zákona. Toto momentálne zákon nedovoľuje,“ mieni Taška.

Mestským policajtom, ktorí parkovanie či vjazd do pešej zóny kontrolujú, sa zneužívanie modrých parkovacích preukazov dokazuje len veľmi ťažko. Ak sú číslo a ochranné prvky preukazu nečitateľné alebo zle viditeľné, musia si dať cez štátnu políciu overiť, či bol preukaz vydaný a na koho a či je platný. „Je zlé, že nemôžeme takému autu založiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla. Takže nemôžeme identifikovať, kto s tým vozidlom prišiel alebo či vo vozidle je skutočne osoba, ktorá má preukaz ZŤP. Takže je to dosť slabo legislatívne ošetrené,“ hovorí Otto Bašťovanský z Mestskej polície v Žiline.