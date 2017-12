Chudíka po 16 rokoch na čele PSK strieda Majerský

Po 16 rokoch na čele kraja skončil doterajší predseda Peter Chudík a na ustanovujúcom zasadnutí novozvoleného zastupiteľstva odovzdal symbolicky erb PSK svojmu nástupcovi Milanovi Majerskému, ktorý ho porazil v novembrových voľbách. Sľub zložilo aj 62-členné zastupiteľstvo, za poslancov ho predniesla prešovská primátorka Andrea Turčanová.

Odchádzajúci šéf je pripravený na spoluprácu

Peter Chudík stál na čele samosprávneho kraja od jeho vzniku v roku 2002. „Budem rád, ak budete pokračovať v tom, čo sme začali. Je toho veľa, čo ešte treba urobiť. Želám si, aby nastala kontinuita a nie, aby sa niečo končilo a niečo iné sa začínalo,“ povedal vo svojom príhovore odchádzajúci predseda PSK.

Odchádzajúci predseda PSK Peter Chudík (vľavo) odovzdáva insígnie novému predsedovi prešovskej župy Milanovi Majerskému. Autor: SITA, Viktor Zamborský

Svojmu nasledovníkovi zaželal veľa pracovných úspechov, zdravie, šťastie, dobré rozhodnutia a naplnenie predsavzatí. „Som pripravený na spoluprácu, ak bude potrebná. Budem nápomocný a môžem ponúknuť svoje skúsenosti novozvolenému predsedovi,“ dodal Chudík. Ako uviedol pred novinármi, po skončení funkcie predsedu kraja sa bude venovať mandátu poslanca NR SR a rodine, keďže vo februári čaká nový prírastok.

Majerský: Nepozerajme na vlastné záujmy a budujme spoločne

Zložením sľubu sa novým predsedom samosprávneho kraja stal doterajší primátor Levoče Milan Majerský. Kandidát štvorkoalície KDH, SaS, OĽaNO, NOVA uspel vo voľbách s náskokom vyše 17-tisíc hlasov. Vo svojom príhovore sa poďakoval odchádzajúcemu predsedovi za ústretovosť a dodal, že chce stavať na tom, čo za doterajšie pôsobenie Chudík dokázal. „Pozývam všetkých do spolupráce a budovania nášho kraja, nových vzťahov postavených na porozumení, ústretovosti a vzájomnej dôvere,“ uviedol Majerský.

Novozvolených poslancov vyzval, aby budovali politickú kultúru. Sám nechce ísť cestou neustálych konfrontácií a bojov. „Ak nám ide o dobro kraja, nepozerajme na vlastné záujmy a budujme ho spoločne,“ povedal Majerský, ktorý pred novinármi zopakoval svoje tri priority – cesty, práca a rodina. „Podstata je, aby sa východ Slovenska nevyľudňoval. Určite to nebude hneď a naraz. Nepokazilo sa to za dva dni a za dva dni sa to ani neopraví. Budeme na tom pracovať celých päť rokov,“ uviedol.

Čistky nechystá

Ako zdôraznil, na Úrade PSK chystá zmeny, ale nie čistky. „Mienim ísť aj cez výberové konanie, aby to bol odborný tím. Ale pripomínam, žiadne veľké čistky sa nechystám robiť,“ dodal s tým, že na miesto riaditeľa úradu s ním prichádza jeho doterajší zástupca z Levoče Jozef Cvoliga. Majerský bude mať aj naďalej troch podpredsedov kraja. Zatiaľ je známa nominácia poslanca Jozefa Lukáča zo strany OĽaNO. Jedného podpredsedu by mali mať nezávislí poslanci a ďalšieho Smer-SD.

Predseda bude mať v 62-člennom krajskom parlamente podporu 21 poslancov štvorkoalície, 22 poslancov je nezávislých, 16 poslancov má strana Smer-SD. Dvaja poslanci zastupujú Slovenskú národnú stranu (SNS) a jeden stranu Úsvit. V poslaneckých laviciach bude pôsobiť 54 mužov a osem žien. Vytvorené zastupiteľstvo bude nové presne spolovice, pretože miesto v ňom obhájilo 31 kandidátov. „Mienim podať ruku do spolupráce a verím, že tak, ako to mnohí poslanci aj deklarovali, tá spolupráca aj bude. Máme pred sebou päť rokov, nie štyri, a verím, že žiadny z poslancov nechce celé toto obdobie bojovať,“ uzavrel nový predsa PSK.

Vo voľbách predsedu PSK získal víťazný Milan Majerský 72 366 hlasov (40,36 percenta) a druhý Peter Chudík (Smer-SD) 54 914 hlasov (30,62 percenta). O post predsedu PSK sa uchádzalo 11 kandidátov, o poslanecký mandát rovných 500 kandidátov. Volebná účasť dosiahla 29,4 percenta.