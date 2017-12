Deti a bezplatná MHD sú v Žiline opäť na pretrase

Bezdlžnosť je totiž podmienkou na bezplatnú MHD. Deti tak doplácajú na chybu rodičov. Či je zákon o poplatkoch za komunálny odpad, ktorý platí na Slovensku, v súlade s ústavou, chce verejná ochrankyňa práv dať preskúmať Ústavnému súdu. Zasadnutie mestského zastupiteľstva bude v pondelok (od 13:00 v priestoroch mestskej Radnice, pozn. red.).

Mesto Žilina od tohto školského roka zrušilo Základnú školu na Hollého ulici, ktorú navštevovali deti z blízkej Bratislavskej ulice. Žijú tam, okrem pár výnimiek, zväčša neplatiči a Rómovia. Mesto deti rozdelilo do ostatných mestských škôl po celom meste. Dobrý krok k ich integrácii, ale s prekážkami.

Mnohí žiaci dochádzajú do vzdialenejších škôl a možnosť bezplatnej dopravy by im to uľahčila. Ukázalo sa, že práve na túto výhodu nárok nemajú, lebo sú dlžníci za smeti. Mestský poslanec Ľubomír Bechný navrhuje, aby mohli bezplatnú MHD využívať všetci žiaci do 15 rokov s trvalým pobytom v Žiline. „Od začiatku som tvrdil, že deti všeobecne nemôžu trpieť za svojich rodičov. Bez ohľadu na to, že to momentálne postihlo najviac detí zo zrušenej školy,“ mieni Bechný, ktorý opätovne navrhuje vypustiť podmienku bezdlžnosti pri cestovaní žiakov do 15 rokov zadarmo.

Bechného návrh už poslanci v októbri schválili 16 hlasmi. Primátor Choma ho však nepodpísal, podľa neho je to pre mesto nevýhodné. Bezplatná doprava má totiž ľudí aj motivovať k tomu, aby si vyrovnali podlžnosti voči mestu.

Na prelomenie primátorovho veta teraz treba trojpätinovú väčšinu. Žilinské zastupiteľstvo má 31 poslancov. Deťom z Bratislavskej sa na cestovné preukazy MHD vyzbierali dobrovoľníci v zbierke Adoptuj si dieťa na cestu do školy. Cestovné majú uhradené do konca decembra.

Žilinská radnica sa pri presadzovaní bezplatnej MHD inšpirovala skúsenosťami zo zahraničia, aj z Česka. Denník Pravda zisťoval, aké sú podmienky pre deti v pražskej integrovanej doprave. „Pre možnosť cestovať na území Prahy zadarmo stačí deťom do 15 rokov preukázať vek a dať si vystaviť preukážku. Iné podmienky nie sú,“ uviedol Filip Drápal, hovorca Regionálneho organizátora Pražskej integrovanej dopravy (ROPID).

Vo Frýdku-Místku funguje bezplatná doprava pre všetkých obyvateľov už od roku 2011. Aj tam je podmienkou, aby žiadateľ o túto výhodu nemal podlžnosť voči mestu, týka sa to však len dospelých. Deti do 6 rokov jazdia zadarmo, deti do 15 rokov na to potrebujú kartičku za 299 českých korún, ktorej platnosť je neobmedzená. Na ňu si každý rok nabíjajú kupón, čo stojí 1 Kč. Pri vybavovaní kartičky musia doložiť rodný list alebo iný doklad s rodným číslom.

„Od roku 2016 platí novela zákona, podľa ktorej nesú zodpovednosť za úhradu poplatkov za komunálny odpad za svoje deti rodičia. Deťom už teda dlh za neplatenie poplatku nevzniká, ten vzniká rodičom. Vo Frýdku-Místku sú navyše od poplatku za odpad oslobodené deti do troch rokov,“ uviedla Jana Matějíková, hovorkyňa mesta. Pokiaľ teda rodič za dieťa poplatok neplatí, je to dlh rodiča, dospelého človeka. Dieťa dlh nemá a preukážku zadarmo si môže vybaviť.

Príklad z Frýdku-Místku pripúšťa aj žilinský primátor Igor Choma. „Mesto už robí analýzu právneho stavu a možnosti zmeny príslušného všeobecného záväzného nariadenia v tomto zmysle za podmienky jeho súladu s platnou legislatívou,“ pripomenul.

Primátor už predtým povedal, že budú hľadať aj iné možnosti pomoci cez nadačný fond, ktorý v meste vznikol len nedávno. „Druhým riešením je možnosť požiadať nadáciu mesta, ktorá môže pomôcť telesne postihnutým, ale aj sociálne znevýhodneným občanom a zaplatiť dlžobu za dieťa, a okamžite mu môže byť vystavená karta na bezplatnú MHD. Viem, že nejaké žiadosti už na nadáciu prišli a táto sa nimi ešte tento týždeň bude zaoberať,“ dodal.

Žilinský poslanec Bechný splatenie dlhu považuje za nesystémové riešenie. „Dlhy treba platiť a súčasne deťom, ktorým zrušíme školu, ku vzdelaniu pomôcť. Ak blokovať niektoré deti v možnosti používať dopravu, tak jedine na základe iných kritérií. Takých, ktoré deti dokážu svojou vôľou samy ovplyvniť,“ namieta Bechný.

Po tom, čo Choma nepodpísal októbrové uznesenie, ktoré rušilo podmienku bezdlžnosti u detí do 15 rokov, reagovali na to viaceré občianske združenia a organizácie. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová primátorovo rozhodnutie považuje za nesprávne, podľa nej nie je vo verejnom záujme. Upozorňuje, že deti dlh nespôsobili vlastnou vinou a nemajú ho z čoho uhradiť.

„V prípade rozhodnutia primátora Žiliny nepodpísať uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré odstraňovalo podmienku bezdlžnosti, sme sa ešte minulý týždeň obrátili na prokuratúru so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti, pretože postup primátora nemá oporu v zákone,“ doplnil Ján Glovičko, poradca pre médiá a komunikáciu z kancelárie verejného ochrancu práv.

Dodal, že Patakyová pripravuje v súvislosti s poplatkami za komunálny odpad podanie na Ústavný súd. „O posúdenie súladu zákona s ústavou, nakoľko zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku obsahuje takú definíciu poplatníka, ktorá je nezlučiteľná s najlepším záujmom dieťaťa,“ zdôraznil Glovičko.

Podobnú situáciu už riešili aj súdy v Česku, kde sa následne norma zmenila a zodpovednosť už nenesú deti, ale rodičia. Stávalo sa totiž, že ak deti nemali dlh za komunálny odpad vyrovnaný, po dosiahnutí dospelosti čelili kvôli tomu exekúciám.