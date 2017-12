Rastislav Trnka sa ujal funkcie predsedu Košického kraja

Novozvolený predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka na dnešnom ustanovujúcom rokovaní košického krajského zastupiteľstva zložil zákonom prepísaný sľub a prebral insígnie z rúk doterajšieho predsedu Zdenka Trebuľu. „Je to pre mňa česť a veľká zodpovednosť,“ povedal Trnka. Následne sľub zložilo aj 57 nových poslancov.

„Pre Trnku skončil čas sľubov a nastáva čas ich plnenia. Bude od neho záležať, či sa obklopí múdrymi a rozumnými ľuďmi, aby to dokázal,“ povedal dnes pre médiá Zdenko Trebuľa, ktorý bol predsedom kraja dvanásť rokov.

„Viem, že voliči sú plní očakávaní a je to pre mňa veľký záväzok. Počas piatich rokov sa budem snažiť napĺňať očakávania obyvateľov spolu s poslancami. Želám si, aby slušnosť a morálka neboli len prázdnymi slovami, ale stali sa normou pre všetkých pracovníkov úradu pri vybavovaní záležitosti občanov a vytváraním podmienok pre úspešný rozvoj KSK,“ povedal v slávnostnom príhovore Trnka. Uviedol, že chce začať realizovať program, ktorý zverejnil na začiatku kampane. Napríklad chce zriadiť Rady starostov a primátorov ako svoj poradný orgán, plánuje zriadiť aj post splnomocnenca pre sociálne znevýhodnených občanov a národnostné menšiny. Z ich podnetov a návrhov chce vychádzať. Zvýšiť chce efektivitu finančných prostriedkov, ktoré vynakladá krajská samospráva na vykonávanie svojich kompetencií, ale nemá to byť na úkor znižovania kvality poskytovaných služieb pre občana. Plánuje dať urobiť protikorupčný audit a audit, ktorý má posúdiť efektívnosť úradu. Na druhej strane uviedol, že na úrade nechystá nijaké personálne čistky, pripustil však, že k istým zmenám dôjde.

Po skončení rokovania Trnka v odpovediach na otázky novinárov uviedol, že ešte nevie, aké poslanecké kluby sa budú kreovať v zastupiteľstve. V krajskom zastupiteľstve bude v nasledujúcom volebnom období pôsobiť 57 poslancov, pričom koalícia vedená stranou Smer-SD má 16 poslancov a rovnako 16 poslancov má aj koalícia vedená OĽaNO, šesť poslancov má strana Most-Híd a po jednom strany SNS, SMK-MKP, Šport do Košíc a na Východ. Mandát poslanca získalo až 16 nezávislých kandidátov. „Až budem poznať zloženie klubov, budem s nimi rokovať o počte podpredsedov KSK, ako aj o jednotlivých menách či kreovaní komisií,“ odpovedal Trnka na otázku, či po jednom poste podpredsedu ponúkne aj strane Smer-SD a nezávislým. Očakáva, že by sa tak mohlo udiať do konca tohto roka.