V uliciach Bratislavy zomrelo túto zimu už 7 ľudí, chýbajú peniaze

Občianske združenie (OZ) Vagus zachránilo pred zimou aj ďalších desať ľudí, no na ďalšie fungovanie mu chýbajú peniaze, preto na webstránke volamesos.sk spustilo zbierku, ktorá pomôže so záchranou ľudských životov.

„Súčasný stav je alarmujúci, ešte nikdy nezahynulo toľko ľudí za tak krátky čas. Sneží a mrzne už nielen v noci, ale aj počas dňa a to nás to najchladnejšie obdobie ešte len čaká,” skonštatoval štatutár Vagusu Sergej Kára, podľa ktorého o týchto úmrtiach klasické médiá neinformujú. Ako Kára dodal, OZ Vagus zúfalo potrebuje finančnú pomoc od bežných ľudí, aby mohlo aj naďalej pomáhať ľuďom bez domova v tomto období, ktoré je pre nich najťažšie. „Ak im nebudeme môcť v uliciach pomáhať my, nepomôže im už nikto, pretože sme v mnohých prípadoch jediní, ktorí to dokážu,” vysvetlil Kára a dodal, že OZ Vagus preto spustilo kampaň Voláme SOS, prostredníctvom ktorej môžu ľudia prispieť na činnosť združenia a pomôcť tak bezdomovcom prežiť mrazivú zimu.

„Situácia je veľmi vážna. Ak sa nám nepodarí vyriešiť nedostatok financií, nebudeme môcť robiť našu prácu a ľudia bez domova budú ďalej umierať, pretože v teréne nebude nikto, kto by im pomohol,” povedal Kára a vysvetlil, že už 15 eur dokáže poskytnúť jedlo, ošatenie, hygienu a teplo počas dňa dvom ľuďom v ich centre Domec. Príspevok 35 eur môže podľa Káru vďaka výjazdu krízového tímu zachrániť jeden ľudský život pred zimou. Terénny krízový tím Streetwork počas celého roka zachraňuje ľudské životy a počas zimy preváža do nocľahární ľudí v ohrození života a ročne tak pomôže viac než 700 ľuďom bez domova v uliciach Bratislavy.

V hlavnom meste žije najmenej 2 064 bezdomovcov, z toho 284 detí. Vyplýva to z prvého výskumu a sčítania ľudí bez domova v Bratislave. Tieto deti prevažne žijú s rodičmi v ubytovniach. Výskum tiež ukázal, že medzi bratislavskými bezdomovcami je až 64,5 percenta mužov a 29,7 percenta žien. Podľa primátor Bratislavy Iva Nesrovnala mesto každý rok zvyšuje zdroje na prácu pre ľudí bez domova. V súčasnosti podľa neho dáva bratislavský magistrát na bezdomovcov pol milióna eur ročne a túto sumu chce zvyšovať.

„Peniaze rozdeľujeme na prácu s viacerými neziskovými organizáciami,“ spomenul s tým, že kapacity pre bezdomovcov v Bratislave stačia. „Kto nechce byť na ulici, má kam ísť. Má sa kde vyspať, umyť i najesť,“ zhrnul s tým, že ak budú počas tejto zimy tuhé mrazy, mesto bude robiť aj dodatočné opatrenia. Patria sem napríklad stany pre ľudí bez domova.