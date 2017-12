V uliciach Bratislavy jazdí Vianočná električka

V uliciach hlavného mesta SR Bratislavy začala jazdiť Vianočná električka, ľudia sa v nej môžu previezť do 30. decembra. Jazdiť ňou môžu bezplatne a denne, s výnimkou 24. a 25. decembra.



Vysvietená vianočná električka počas svojho vypravenia do ulíc Bratislavy. Autor: SITA, Brano Bibel

Električka premáva v polhodinových intervaloch od 16:00 do 20:00 a cez víkendy od 10:00 do 20:00 po rovnakej trase. Záujemcovia môžu nastúpiť na zastávke SND (Jesenského), električka bude pokračovať na Námestie SNP, cez Kapucínsku a tunel prejde k Mostu SNP a vráti sa späť na zastávku SND. Dopravný podnik Bratislava vypravuje Vianočnú električku do ulíc historického centra Bratislavy po siedmy raz.

Vianočná električka sa tento rok bude niesť v duchu rozprávky Perníková chalúpka. Cestujúci sa môžu tešiť na interiér vozidla v štýle Perníkovej chalúpky. Jazdy budú spríjemňovať melódie vianočných kolied. Na vyzdobení Vianočnej električky T6A5 z roku 1991 pracovalo sedem zamestnancov spolu 150 hodín. Na osvetlenie použili 30 svetelných reťazí v celkovej dĺžke 672 metrov, električku tak rozžiari 2 680 svetielok, z toho 560 je v interiéri ako hviezdne nebo. Ozdobné girlandy majú 37 metrov. Na uchytenie použili 1 350 samolepiacich úchytiek a 1 500 viazacích pások. Tohtoročnou novinkou je aj vyzdobená zastávka SND, ktorá je stanovišťom Vianočnej električky.