Za nehodu v opitosti a smrť kamaráta päťročné väzenie

Nehoda v Žiline na začiatku letných prázdnin mala tragický koniec, jeden zo spolujazdcov zomrel, druhý bol zranený. Vodiča obžalovali z prečinu usmrtenia a ublíženia na zdraví. Vo štvrtok mu súd vymeral 5-ročný trest a doživotný zákaz šoférovať.

Vodič Matej bol nielen pod vplyvom alkoholu, zistili mu 1,47 promile alkoholu v krvi, ale aj pod vplyvom kanabinoidov. V úseku, kde je povolená päťdesiatka, išiel 86-kilometrovou rýchlosťou. V tiahlej ľavotočivej zákrute prešiel s vozidlom cez vyvýšený obrubník a následne narazil do stĺpa a oporného múru. Auto aj s posádkou odhodilo späť na vozovku. Počas zotrvačnej jazdy cez poškodenú pravú časť auta z neho vypadli dvaja spolujazdci. 18-ročný mladík zomrel na následky zranení v nemocnici, ďalší, o rok starší, spolujazdec bol zranený. Moment a veľká nezodpovednosť, ktoré nenávratne zmenili životy mnohých ľudí.

Obžalovaný Matej pred samosudcom vinu priznal aj oľutoval. „Nikdy si to neodpustím. A keby som mal šancu vám vrátiť syna, bez váhania by som spravil všetko pre to, aby ostal nažive,“ adresoval nešťastnej mame mŕtveho kamaráta, ktorá bola v súdnej sieni.

Sudca uznal obžalovaného 25-ročného vodiča za vinného. Za volant si už nesadne, ani keď sa mu skončí 5-ročný trest, dostal doživotný zákaz viesť vozidlo. Za prečin ublíženia na zdraví mu hrozilo 1 až 5 rokov, za usmrtenie 4 až 10 rokov. Prokurátor žiadal trest v polovici tejto sadzby, obhajkyňa spodnú hranicu. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. „Prokurátor aj obžalovaný si po vyhlásení rozsudku ponechali lehotu na podanie odvolania,“ informoval hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Milan Cisarik.

Žiaľ ani takéto tragické prípady stále nie sú dostatočne zdvihnutým prstom, aby vodiči nesadali za volant auta pod vplyvom alkoholu, pretože nedokážu bezpečne šoférovať. Aj tento týždeň žilinská polícia obvinila 35-ročného muža z okresu Čadca, ktorý ako šofér nafúkal 2,63 promile alkoholu. V Rajci zase pred dvomi týždňami zadržali 49-ročnú vodičku za volantom Volkswagenu Touareg, ktorá nielenže v obci prekročila povolenú rýchlosť o 16km/h, ale pri dychovej skúške jej zistili 3,65 promile alkoholu. „Obvinenej žene hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok,“ informovala policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Policajti vyzývajú ľudí, aby nešoférovali opití, ohrozujú nielen seba, ale aj ľudí v okolí. „Nielen z dôvodu, že ide o priestupok alebo trestný čin, ale najmä preto, že následky dopravných nehôd bývajú v mnohých prípadoch tragické a alkohol za volant nepatrí,“ pripomenul hovorca krajskej polície v Žiline Radko Moravčík. V týždni na prelome novembra a decembra policajti iba v Žilinskom kraji odhalili 22 vodičov pod vplyvom alkoholu. „U vodičov bol alkohol zistený vykonanými dychovými skúškami. U desiatich vodičov s výsledkom nad jedno promile a u 12 vodičov bol zistený alkohol do jedného promile,“ dodal Moravčík.