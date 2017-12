Bratislava pozemky na mestských vinohradoch zatiaľ prenajímať nebude

Ako v diskusii pripomenul starosta bratislavskej Rače Peter Pilinský, možnosťou, ako vinice využiť, je napríklad ich poskytnutie žiakom priemyselnej vinohradníckej školy v Modre na prax. Navrhol teda, aby mesto o prípadnom poskytnutí viníc pre žiakov rokovalo s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý má strednú školu vo svojej správe.

Zastupiteľstvo dnes malo v programe návrh na prenájom pozemkov, nakoniec však bod z rokovania stiahli s tým, že sa k nemu vrátia. Podľa Pilinského by mesto ešte mohlo s prenájmom počkať a prerokovať ho neskôr. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal pred poslancami povedal, že vinohrady sú vo vlastníctve mesta a jeho cieľom je ich zachovanie. Ako pripomenul, nechce otvoriť možnosť ich zástavby, pretože sú kultúrnym dedičstvom Bratislavy.

O vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov na mestských vinohradoch začali mestskí poslanci hovoriť v marci tohto roka. Účelom súťaže malo byť trvalé využívanie predmetu nájmu ako vinice, vinohradníckej plochy alebo vinohradu. Doba nájmu pozemkov by mala byť na dobu určitú, na dvadsať rokov. Víťaz súťaže by sa tiež zaviazal, že okrem nájomného odovzdá mestu desať percent z úrody vo forme certifikovaného vína. Toto víno by malo mať značku mestské víno a označili by ho etiketami s logom mesta. Náklady na výrobu etikiet by mal platiť nájomca.

Prenájom viníc začalo zastupiteľstvo na jar riešiť po tom, ako neschválilo pôvodný návrh, ktorý mu predložili. V ňom bolo, aby mesto prenajalo vinice podnikateľovi Alexandrovi Rozinovi za jedno euro ročne.