Lunter ako župan začal zo zmenami v regionálnej firme

Krajskí poslanci vedení novým županom Jánom Lunterom vymenili celé predstavenstvo a väčšinu dozornej rady, v nej zo starej zostavy zostal iba zástupca odborárov. Mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sa zaoberalo situáciou v Banskobystrickej regionálnej správe ciest (BBRSC), bolo v pondelok. Okrem personálnych zmien rozhodlo aj o kontrole hospodárenia v tejto župnej akciovke.

Poslanci sa mimoriadne venovali regionálnej firme preto, lebo na konci funkčného obdobia bývalého predsedu kraja a extrémistu Mariana Kotlebu v nej padli škandalózne rozhodnutia. Ako denník Pravda po novembrových župných voľbách informoval, akciovka krátko pred nástupom nového vedenia župy aj zastupiteľstva nepochopiteľne menila generálneho riaditeľa. Od 1. decembra sa ním stal Miroslav Suja, človek blízky Kotlebovi.

Sídlo banskobystrickej župy. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Župan Ján Lunter včera konštatoval, že túto firmu sprevádzajú podozrenia z porušovania princípov hospodárenia a pochybné personálne rošády. „Využívame preto právo odvolať doterajších členov predstavenstva a dozornej rady a vymenovať nových,“ zdôraznil Lunter. Ak by nepristúpili k zmenám v orgánoch podniku a nestabilizovali by ho, zimná údržba by bola podľa Luntera ohrozená.

Z predstavenstva poslanci odvolali Ivanu Slivkovú a Rastislava Kysela, nahradia ich Ján Butkovský (predseda), Ján Šufliarský a Drahomír Ivan (obaja nezávislí). Butkovský podnik viedol v minulosti, kotlebovci ho začiatkom roka 2014 odvolali. V dozornej rade poslanci vymenili Miroslava Potančoka a Jozefa Tokára za Branislava Hámorníka (Smer) a Milana Kolesára (SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS).

Novozvolení členovia by mali byť vo svojich funkciách na prechodné obdobie šiestich mesiacov, počas tzv. krízového obdobia, dovtedy sa BBRSC pokúsia stabilizovať. Sujovým ďalším pôsobením v podniku sa bude zaoberať nové predstavenstvo.

„Existuje aj podozrenie z porušenia zákonnosti a hospodárnosti pri nakladaní s majetkom BBRSC. Preto sme hlavného kontrolóra Michala Kňažeka poverili kontrolou všetkých zmlúv v spomínanej organizácii za roky 2015, 2016 a 2017,“ doplnil primátor Hriňovej a župný poslanec Stanislav Horník (NEKA).

Poslanci poukázali najmä na pochybný predaj tzv. neupotrebiteľného majetku eseročke z Hriňovej. Tá od župnej firmy pred niekoľkými týždňami za 1 euro získala 103 kusov strojov, zariadení a mechanizmov, ktoré už mali byť nepoužiteľné. Horník podčiarkol, že medzi technikou boli aj stroje, ktoré ešte minulú zimu využívali v teréne, niektoré mali mať ešte platné evidenčné čísla. Včerajšie schválenie zmien v orgánoch BBRSC označil Horník za definitívnu bodku za príbehom človeka, ktorému začal byť župan primalý a chcel stále viac.